Aydın’da turistleri taşıyan minibüs devrildi: 7 kişi yaralandı!

Turistleri taşıyan 09 APH 834 plakalı minibüsün seyir halinde iddiaya göre tekeri patladı. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği minibüs yola devrildi. İhbarla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekibi sevk edildi.