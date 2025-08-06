Aydın Efeler’de 3 hektarlık alan kül olmuştu! Yangının çıkış nedeni şoke etti: Kayınpederine kızınca...

Efeler ilçesi Konuklu Mahallesi yakınlarındaki bir zeytinlikte dün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter ve çok sayıda arazöz sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 2 saatte kontrol altına alındı.

3 HEKTAR ALAN KÜLE DÖNDÜ

Yangında, ilk belirlemelere göre 3 hektar alan zarar gördü. İnceleme başlatan jandarma ekipleri, yangının, zeytinliğin yanındaki tarım arazisinde başladığını ve Yaşar Erarslan isimli kadının çıkardığını tespit etti.

Dün gözaltına alınan Yaşar Erarslan, ifadesinde tarım arazisini düşük fiyata başkasına satan kayınpederiyle tartıştığını ardından da araziyi ateşe verdiğini söylediği öğrenildi. Yaşar Erarslan jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.