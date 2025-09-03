Ayı Okan'dan haber var! Mide rahatsızlığı geçirip MR'a girmişti! "Bu yüzden kendi ismimi verdim..."

"OKAN MEVSİMSEL OLARAK MEYVE VE SEBZE TÜKETİYOR, KIŞIN DA PALAMUT BALIĞI VE BAL TÜKETİYOR" Burak Memişoğlu, Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde hayvan bakım ve tedavilerinin özenli ve titizlikle yapıldığını belirtti. Ayı Okan'ın fazla meyve tüketmesiyle birlikte hastanelik olması ve ortaya gülümseten görüntüler çıkmasıyla ilgili olarak ise Memeişoğlu, "Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezi olarak doğasında yaralanmış ve tedaviye muhtaç türlerin tedavilerine titizlikle devam ediyoruz.

Gelen ziyaretçilerimiz de çok memnun. Özellikle çocuklarımızın zarar vermeyen türleri yakından tanımasından çok memnunuz. Ama tabii Okan son iki gündür sosyal medyayı kasıp kavuruyor. Kendisi çok iştahlı ama fazla yemek yemesinden ya da soğuk meyve tüketmesinden dolayı hastanelik olduğunu düşünenler olmuş. Ama aslında sebep bunlar değil, tamamen karnında bir sancı olduğundan dolayı.