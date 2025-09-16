Ayten Çağıran'ın katilinden pişkin savunma! 'Bayıltıp gözlerini çıkartıyorum' notu kan dondurmuştu!
Vahşet, Antalya'da yaşanmıştı... İsmi Ayten Çağıran'dı. Eski eşi tarafından boğazı kesilerek hayattan koparıldı. Tutuklanan caninin cinayeti adım adım planladığı ve notlar aldığı ortaya çıktı. Kan donduran o notlarda; "İş çıkışı takip ediyorum. Eve girerken bunu alıyorum, götürüyorum. Issız bir yerde konuşturuyorum ve infazı gerçekleştiriyorum" gibi cümleler yazılıydı. O cani, bugün hakim karşısına çıktı...
Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdulkadir Kocaoğlu (48) Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları duruşmada hazır bulundu. Savunma yapan sanık, "Pişmanım." dedi.
Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanık Abdulkadir Kocaoğlu'nun "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTU?
Abdulkadir Kocaoğlu, Akdeniz Bulvarı'nda 22 Haziran 2024'te önceki gün tartıştığı eski eşi Ayten Çağıran'ı bıçaklayarak öldürmüş ve olay yerine gelen polise teslim olmuştu. Çağıran'ın otopsisinde boğazındaki bıçak kesiğinin yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerinde 10'dan fazla bıçak darbesi tespit edilmişti. Tutuklanan eski koca hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.