Ayten Çağıran’ın katilinden pişkin savunma! ’Bayıltıp gözlerini çıkartıyorum’ notu kan dondurmuştu!

Olayın ardından müştekiler tarafından sanığın cüzdanında bulunan ve eski eşini öldüreceğini yazdığı notta, "Geceden çıkışta uyumaya gidiyorum. Seydi'ye telefonu bırakıyorum. Seydi ara sıra mesaj atıyor. Motorla gidiyorum. Akşam iş çıkışı bekliyorum. İş çıkışı takip ediyorum, eve girerken bunu alıyorum, götürüyorum, ıssız bir yerde konuşturuyorum ve infazı gerçekleştiriyorum" ifadeleri yer almıştı.

Dava dosyasında yer alan ve sanığın eşini aldattığı iddia edilen kadına yazdığı mektupta ise "Benimle evlenmek için söz verdin. Senin için karımdan boşandım.

Karımdan, çocuklarımdan, malımdan oldum. Dünya kadar paramı yedin, içtin. En son konuşmamızda bana, 'Senin paranı yemek için seninle birlikte oldum' dedin. 'Bunu senin yanına bırakmam' dedim. Bu da sana ömrün boyunca ders olsun. Benim canımı yaktın, senin de canın yansın" ifadeleri ile hakaret içerikli sözler yer almıştı.