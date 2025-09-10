‘Babam tuttu, dedem de annemi kesti’ Ankara’daki vahşette kan donduran iddia! Kız kardeş konuştu

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde meydana gelen olayda Başak Gürkan Arslan, kayınpederi tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Arslan için Ankara'da Pir Sultan Abdal Cemevi'nde cenaze töreni düzenlendi. Arslan'ın annesi Makbule Gürkan, babası Cemal Gürkan ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Arslan'ın cenazesi kadınlar tarafından taşındı. Ayrıca cenazede kadın cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla sloganlar da atıldı. Hayatını kaybeden Başak Gürkan Arslan'ın yakınları ise Arslan'ın boşanma aşamasındaki eşinin de olayın yaşandığı esnada olay yerinde olduğunu iddia etti.

Arslan'ın kız kardeşi Yaprak Nar, olay gününü anlatarak, "Kardeşim kızını anaokulunda oryantasyondan yarım gün alıp eve geçiyor. Bunlar da evin dışındaki kameraları izliyorlar, bakıyorlar ki evde. Kayınpederiyle kocası eve gidiyorlar, içeri giriyorlar. Kayınpederi diyor ki 'ben halledeceğim'. Mutfağa gidip bir tane bıçak alıyor. Kardeşim kızıyla yalnızlar. Kızı diyor ki; 'dedem bıçağı anneme batırdı, annem dışarı kaçtı, kaçınca düşmüş. Kafasında şurasında kocaman bir darbe var. Babam tuttu, dedem de annemi kesti, annemin kanları yerlerdeydi, boğazındaki kemikleri gördüm.

"BEN GÖZLERİMLE İLK DEFA ÖYLE KÖTÜ GÖRDÜM"

Annem de bana çok kötü baktı. Ben gözlerimle ilk defa öyle kötü gördüm'. Bütün bunlar beş yaşındaki kızının önünde yaşanıyor" diye konuştu.

Adalet istediklerini vurgulayan Nar, "Şimdi içerideler. Ama adalet istiyoruz. Böyle olur mu ya? Böyle olur mu? Aklını esen gidip birini öldürebilir mi ya? Bu ayın 23'ünde davaları vardı. Gelmişlerdi annemlere oturmuşlardı.