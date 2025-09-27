’BABATAK’ şebekesinin yöntemleri deşifre oldu! Şifre: Çinli Kemal! Şok detaylar ortaya çıktı

Bir eksperin 175 usulsüz olayla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Usulsüz ekspertiz raporları için örgütün en az 10 şirket üzerinden anlaşma yaptığı belirlendi. Örgütün kullandığı bu şirketlere başvuru yapan 459 kişi iddialara göre vatandaşlık aldı. Yalnızca 6 kişinin işlemleri usule uygun bulundu. Suç örgütünün usulsüz vatandaşlık için üç ayrı yöntemi kullandığı saptandı. İlk yöntem, örgüt içerisinde verdikleri "Babatak" ismi oldu. Bu yöntemle ev satın almadan eksper üzerinden anlaşma yapılarak vatandaşlıklar verildi. İkinci yöntem, vatandaşlıklar için ev satılarak vatandaşlıkların verilmesi oldu. Son yöntemde ise şebekenin üyeleri kendilerine başvuran kişilerin taksitle vatandaşlık almasını sağladı.