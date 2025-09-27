'BABATAK' şebekesinin yöntemleri deşifre oldu! Şifre: Çinli Kemal! Şok detaylar ortaya çıktı
Yabancı uyruklu kişileri 50 bin dolar karşılığında usulsüz yollarla Türk vatandaşı yapan şebekenin yöntemi deşifre oldu. 1198 kişiye usulsüz vatandaşlık veren şebekenin, Çin uyruklu kişiler için “Çinli Kemal” şifresini kulandığı ortaya çıktı.
Türk vatandaşı olmak isteyen yabancı uyruklu kişilerden usulsüz yöntemlerle haksız kazanç elde eden ve devlete 181 milyon 200 bin dolar döviz girişi kaybına neden olan şebeke önceki gün İstanbul polisi tarafından çökertilmişti.
19 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler dün adliyeye sevk edildi. Operasyonun detayları da ortaya çıktı. Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü polislerinin tespitlerine göre, usulsüz yöntemlerle ve bedeli yüksek şekilde düzenlenen ekspertiz raporlarıyla yabancı uyruklu kişiler Türk vatandaşlığı aldı.
SİSTEMİN ADI 'BABATAK'
MASAK, şebekenin para hareketleri de ortaya koydu. Buna göre 451 yabancı uyruklu kişiye 50'şer bin dolar karşılığında aileleriyle birlikte 1198 usulsüz Türk vatandaşlığı verildi. Devletin kasasına girmesi gereken 181 milyon 200 bin dolar döviz şebekenin cebine gitti. 1'i şebeke elebaşı, 2'si şebeke yöneticisi, 46'sı şebeke üyesi, 82'si gayrimenkul uzmanı olmak üzere 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
19 ayrı ilde düzenlenen eş zamanlı ve Özel Harekat destekli operasyonlarda şüphelilerden 116'sı yakalandı. SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre, Türk vatandaşlığı almak isteyen kişiler, sosyal medya üzerinden yapılan "Ev almadan vatandaş olun" başlıklı vatandaşlık büroları reklamlarına başvurdu. Özellikle Çin ve İran uyruklu toplam 459 kişi, suç örgütünün güdümündeki bu bürolarla vatandaşlık sahibi oldu.