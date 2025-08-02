BAE taciz skandalıyla sarsıldı! İsrail büyükelçisinden cinsel saldırı

Son dakika haberi: İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki (BAE) tüm diplomatlarını acil olarak tahliye etmiş ve ülkeye seyahat uyarısı yapmıştı. Terör devleti bunun İran’ın olası bir saldırısı sebebiyle olduğunu öne sürse de gerçek çok farklı çıktı. İsrail’in BAE Büyükelçisi Yossi Shelley’in bir Arap Emiri'nin eşini taciz ettiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2025 09:47

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında devam eden 'normalleşme' süreci, diplomatik depreme neden olan bir taciz skandalıyla sekteye uğradı. İşgalci İsrail'in BAE Büyükelçisi Yossi Shelley'in, Abu Dabi'de gittiği barda bir hükümet yetkilisinin eşini taciz ettiği ileri sürüldü.

EMİRİN EŞİNE CİNSEL SALDIRI Görgü tanıklarının ifadelerine göre, olay sırasında Shelley'nin sınırı aşan fiziksel temaslarda bulunduğu ve güvenlik personelinin müdahale etmek zorunda kaldığı belirtildi. İddiaya göre taciz edilen kadın, BAE'de önemli bir konuma sahip bir Arap emirinin eşi.