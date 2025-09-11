Bahar Aksu eski eşi tarafından sokak ortasında katledilmişti: 4 sanık hakkında karar verildi

Şişli’de eski eşi Bahar Aksu eski eşi tarafından sokak ortasında vurularak feci şekilde hayatını kaybetmişti. Eski eşine acımasızca defalarca kez ateş ederek öldüren Rüstem Elibol ve suç ortakları hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 4 sanığın ‘iştirak halinde nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Batuhan ALTINBAŞ

İstanbul Şişli'de 5 Mayıs 2025 tarihinde 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak yarı zamanlı çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki kişilerce kaçırılmak istenmiş, direnince de Elibol tarafından silahla defalarca vurularak öldürülmüştü. Bir önceki celse duruşma savcısı esas halkındaki mütalasını sunmuştu.

Geçtiğimiz celse sunulan mütalaada, sanık Rüstem Elibol'un 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme', 'silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Diğer sanıklar Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar'ın ise 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3'er yıldan 9'ar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

Olaya ilişkin 4 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor. Bugün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları, Bahar Aksu'nun ailesi ve çok sayıda izleyici duruşmaya katıldı. Mütalaaya karşı savunma yapan Rüstem Elibol, "Diyorlar ya planlamış falan diye.

Hepsi yalan dolan. Bir şey demek istemiyorum. İlk başta ben çok seviyordum karımı. Olayın sebebi benim nefsime yenik düşmem. Çok pişmanım" dedi.Pişmanım" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklarda savunma yaparak beraatlerini istediler.

4 SANIĞIN DA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİNE KARAR VERİLDİ

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 4 sanığın 'iştirak halinde nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Ayrıca, sanıkların 'iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan, sanık Rüstem Elibol'un 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına da karar verildi.