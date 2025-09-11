Bahar Aksu eski eşi tarafından sokak ortasında katledilmişti: 4 sanık hakkında karar verildi
Şişli’de eski eşi Bahar Aksu eski eşi tarafından sokak ortasında vurularak feci şekilde hayatını kaybetmişti. Eski eşine acımasızca defalarca kez ateş ederek öldüren Rüstem Elibol ve suç ortakları hakim karşısına çıktı. Mahkeme, 4 sanığın ‘iştirak halinde nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.
İstanbul Şişli'de 5 Mayıs 2025 tarihinde 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak yarı zamanlı çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki kişilerce kaçırılmak istenmiş, direnince de Elibol tarafından silahla defalarca vurularak öldürülmüştü. Bir önceki celse duruşma savcısı esas halkındaki mütalasını sunmuştu.
Geçtiğimiz celse sunulan mütalaada, sanık Rüstem Elibol'un 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme', 'silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile 5 yıldan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.
Diğer sanıklar Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar'ın ise 'kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' ve 'silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3'er yıldan 9'ar yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istenmişti.