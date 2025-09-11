Bahar Aksu eski eşi tarafından sokak ortasında katledilmişti: 4 sanık hakkında karar verildi

KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ Olaya ilişkin 4 sanıklı davanın görülmesine devam ediliyor. Bugün İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Rüstem Elibol, Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları, Bahar Aksu'nun ailesi ve çok sayıda izleyici duruşmaya katıldı. Mütalaaya karşı savunma yapan Rüstem Elibol, "Diyorlar ya planlamış falan diye.

Hepsi yalan dolan. Bir şey demek istemiyorum. İlk başta ben çok seviyordum karımı. Olayın sebebi benim nefsime yenik düşmem. Çok pişmanım" dedi.Pişmanım" ifadelerini kullandı. Diğer sanıklarda savunma yaparak beraatlerini istediler.