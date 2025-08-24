Bahçeşehir’de koca dehşeti: Eşini göğsünden vurdu, silahı kendi kafasına dayadı!
Bahçeşehir'de meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu siteye motokurye kılığında giren koca, eşini göğsünden vurarak ağır yaraladı. Şüpheli olay yerinden kaçmaya çalıştığı sırada kaçamayacağını anlayınca silahı kendi kafasına dayarken, 5 saat süren ikna çabaları sonucu teslim oldu.
İddiaya göre, Bahçeşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu siteye motokurye kılığında giren şahıs, eşini silahla göğsünden vurarak ağır yaraladı. Ardından şahıs olay yerinden kaçmak istediği sırada kendisini fark eden polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı.
Silahı kendi kafasına dayayan şahıs, eşi hayattaysa teslim olacağını, değilse kendi kafasına sıkacağını söyledi.
Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Ekipler, silahlı şüpheliyi teslim olması için ikna çalışmalarını sürdürüyor. Yaralanan kadının ise durumunun ağır olduğu, yapılan ilk müdahalenin ardından civardaki en yakın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.