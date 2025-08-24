Bahçeşehir’de koca dehşeti: Eşini göğsünden vurdu, silahı kendi kafasına dayadı!

İddiaya göre, Bahçeşehir'de boşanma aşamasında olduğu eşinin oturduğu siteye motokurye kılığında giren şahıs, eşini silahla göğsünden vurarak ağır yaraladı. Ardından şahıs olay yerinden kaçmak istediği sırada kendisini fark eden polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya çalıştı.

Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Ekipler, silahlı şüpheliyi teslim olması için ikna çalışmalarını sürdürüyor. Yaralanan kadının ise durumunun ağır olduğu, yapılan ilk müdahalenin ardından civardaki en yakın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.