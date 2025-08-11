Bakan Murat kurum Gayrimenkul Sertifikası’nın halka arz rakamlarını açıkladı: 27,3 milyar TL’lik rekor talep!

DAMLA KENT İLE KÜÇÜK PAYLARLA KONUT ALMA İMKANI Gayrimenkul Sertifikası ile satışa sunulacak Damla Kent Projesi, kapsamında İstanbul Başakşehir'de, 1 milyon 257 bin 629 metrekarelik inşaat alanında, 5 etapta toplam 5 bin 325 konut inşa edilecek. Proje kapsamında herhangi bir alt veya üst limit koşulu olmadan vatandaşlar bütçelerine göre alım yapıp sertifika biriktirebilecek.

Bu sistemle yüksek peşinatlar ve banka kredileri olmadan, "Damlaya damlaya ev olur" düşüncesiyle mülk edinme veya Borsa İstanbul'da işlem gören bir menkul kıymet yatırımı yapma imkanı sunulmuş olacak. Vatandaşlara mülkün tamamı yerine belirli bir payına sahip olma avantajı sunulacak. Bu sayede her bütçeye uygun ve küçük paylarla konut alımının önü açılacak. Borçlanmadan projeye ortak olma avantajı sunulacak.