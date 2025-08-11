Bakan Murat kurum Gayrimenkul Sertifikası’nın halka arz rakamlarını açıkladı: 27,3 milyar TL’lik rekor talep!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesi ve gayrimenkul sertifikası yöntemiyle halka arzı tamamlanan Damla Kent Projesi’nin 27,3 milyar TL ile beklenenden yaklaşık 2 kat fazla talebe ulaştığını açıkladı. Sosyal medya hesabından halka arz rakamlarıyla ilgili paylaşım yapan Bakan Kurum, “Milletimizi ev sahibi yapabilmek için hayata geçirdiğimiz, yapı stoğunu sağlamlaştırma yolunda yeni bir model olan gayrimenkul sertifikası projemize vatandaşlarımız güvendi, inandı. Beklenenden yaklaşık 2 kat fazla; 27,3 milyar TL’lik rekor talebe ulaştık. Bu talep küçük tasarrufların güvenle büyük yatırımlara dönüşmesinin en güçlü göstergesidir” ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ ve Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirilen gayrimenkul sertifikası modelinin ilki olan Damla Kent projesinin halka arzı 4-8 Ağustos tarihleri arasında tamamlandı. 767 bin 144 kişi projeye katıldı.
Projeye hedeflenenin yaklaşık 2 katı (1,87) talep oldu. İhracı hedeflenen 14,6 milyar TL değerindeki sertifikalara, 27,3 milyar TL tutarında talep geldi. Bunun üzerine ek satış olanağı da kullanılarak 21,4 milyar TL'lik satış yapıldı.
Böylece ilk halka arzda, toplam talebin yüzde 78'i karşılandı. Projenin A etabındaki 1.540 konuta ek B etap olarak 674 konutun daha satışı gerçekleştirilmiş oldu. İki etaptaki toplam 2 bin 214 bağımsız bölümün yakın zamanda temelleri atılarak inşaatı başlayacak.