Bakanlık Beyşehir Gölü için harekete geçti! Amaç su miktarı ve kalitesini korumak: İşte alınacak önlemler!

Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olarak bilinen 656 kilometrekare yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü, iklim değişikliği ve bilinçsiz tarımsal sulamaya kurban gitti. Göl, bazı yerlerde kıyıdan yaklaştık 300 metre çekildi. Tarım ve Orman Bakanlığı ise Türkiye’nin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü’nü kurtarmak için harekete geçti. Hazırlanacak eylem planında su miktarının korunması için alınacak önlemler dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2025 10:17 Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 10:32

Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynağı olan Beyşehir Gölü, iklim değişikliğinin etkileri, artan su kullanımı ve kirlilik baskısı nedeniyle kritik bir risk altında. Tarımsal üretimden içme suyuna, turizmden ekosistem dengesine kadar birçok alanda hayati önem taşıyan gölde su seviyelerindeki hızlı düşüş, hükümeti harekete geçirdi.

İKLİM KRİZİ EN BÜYÜK TATLI SU KAYNAĞINI TEHDİT ETTİ! İç Anadolu'nun en önemli su rezervi olan göl, son yıllarda yağışların azalması, artan sıcaklıklar ve kontrolsüz su kullanımıyla büyük kayıplar yaşıyor. Meteorolojik veriler, Türkiye'nin 2024'te son 54 yılın en sıcak yılını, 2025 Temmuz'un ise son 55 yılın en sıcak Temmuz ayını gördüğünü ortaya koydu. Ülke genelinde 2025 su yılı yağışları, normalin yüzde 26 altında kalarak son 52 yılın en düşük seviyesine geriledi.