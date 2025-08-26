Bakanlık Ceyda Yüksel cinayeti için harekete geçti: Haksız tahrik indirimi tepki çekmişti!

BAKANLIKTAN İTİRAZ

Yargıtay'ın kararının ardından dosyayla ilgili bir gelişme daha yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla bakanlık, Serkan Dindar'a verilen ve Yargıtay'ın 'haksız tahrik indirimi' uygulayarak onadığı cezaya karşı harekete geçti. İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya müdahil olan bakanlık, Yargıtay'ın cinsel ilişkiyi reddetmeyi haksız tahrik nedeni sayan ve bu gerekçeyle cinayet sanığına ceza indirimi uygulanmasını onaylayan karara temyiz aşamasında itiraz etti. İtirazda; Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da aynı gerekçeyle bozulması talep edilen kararın, Yargıtay ilgili dairesince incelenerek bu haliyle onandığı belirtildi. Bakanlık, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na, Ceza Muhakemesi Kanunu 308'inci maddesinde düzenlenen 'Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtiraz Yetkisi' kapsamında dosyanın Ceza Genel Kurulu'na gönderilmesi için başvuruda bulundu.

'TEŞEKKÜR EDİYORUM'

İtirazın ardından konuşan Ceyda'nın annesi Filiz Demiral, "Kızımın yasını tutamadım. Onun vefatının ardından hukuk mücadelesine giriştim. Ceyda'da yaşasaydı, bunu isterdi. Sanığa verilen indirimli cezanın Yargıtay'da onanması beni adeta yıktı. Ancak Sayın Bakanın talimatıyla yapılan itiraz, bir anne olarak beni çok sevindirdi. Kendisine bir kadın ve bir anne olarak teşekkür ediyorum. Karar ne olursa olsun; Ceyda geri gelmeyecek. Ancak sanığa verilecek olan ceza, bir nebze de olsa kalbime ferahlık getirecek. Başka kadınların hayattan koparılmaması için, başka canların yitip gitmemesi için çıkacak karar oldukça önemli" dedi.