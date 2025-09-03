Bakanlıktan, 25 bin gence kurs desteği

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından yaklaşık 25 bin gence ücretsiz olarak 'Özel Yetenek Sınavı Hazırlık Kursu' hizmeti sunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; GSB'ye bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün, 2024 yılında gençlik merkezleri aracılığıyla açtığı; Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Liseleri, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Resim, Müzik ve Milli Savunma Üniversitesi sınavlarına yönelik kurs programlarına 13 bin 606 genç katıldı. 2025 yılında ise farklı branşlarda açılan kurslardan bugüne kadar 10 bin 981 genç yararlandı. Böylece iki yılda kurs desteği verilen toplam genç sayısı 24 bin 587'e ulaştı.

DEZAVANTAJLI GENÇLERE ÖNCELİK SAĞLANIYOR

Gençlik merkezlerinde açılan hazırlık kurslarında, sınavlara yönelik bilgi ve becerilerin yanı sıra, düzenli antrenman programları uygulanarak gençlerin fiziksel dayanıklılıkları da artırılıyor. Programlarda gençlerin disiplinli çalışma alışkanlıkları desteklenerek, teorik ve pratik eğitimlerle, sınavlara hem zihinsel hem de bedensel açıdan hazırlanması sağlanıyor. Kurslarda ayrıca rehberlik ve danışmanlık desteği verilerek, gençlerin öz güvenlerinin güçlenmesi ve potansiyellerini en üst seviyede ortaya koymaları hedefleniyor. Özellikle dezavantajlı gençlere öncelik sağlanan programlar sayesinde, fırsat eşitliği gözetilerek her gencin hayalini kurduğu alana adım atabilmesine imkan tanınıyor. (DHA)