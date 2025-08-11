Balıkesir depreminin ardından herkes o binayı konuşmuştu! Karotlar alındı ilk rapor çıktı!

Balıkesir, geçtiğimiz akşam 6,1 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Depremin merkez üssü olan Sındırgı ilçesindeki bir binanın yıkılmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı ve olayın sorumlularını belirlemek üzere harekete geçildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamaya göre, yıkılan binayla ilgili ilk incelemelerin ardından bina sahibi ve müteahhit gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 11 Ağustos 2025 16:52 Son Güncelleme: 11 Ağustos 2025 17:06

Depremde can kaybına neden olan bina, yetkililer tarafından detaylı bir incelemeye alındı. Adalet Bakanı Tunç, olayın aydınlatılması için inşaat mühendisi, mimar ve jeofizik mühendisi gibi uzmanlardan oluşan bir bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini belirtti. Bu uzman ekip, binanın yıkılma nedenlerini tespit etmek üzere çalışmalara başladı.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ VE KAROT ÖRNEKLERİ ALINDI Soruşturma kapsamında, binanın yapı kalitesini ve kullanılan malzemelerin uygunluğunu belirlemek için karot örnekleri de alındı. Bu örneklerin laboratuvar incelemeleri sonucunda, binanın yapımında herhangi bir ihmal veya usulsüzlük olup olmadığı ortaya çıkacak.