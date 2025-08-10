Balıkesir’de 6.1’lik deprem meydana geldi: Yıkılan binalar var! 1 kişi göçük altında
AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Bir binanın da yıkıldığı açıklandı. Öte yandan, 10 binanın yıkıldığı bilgisi alınırken, göçük altında kalan 6 kişiden 5'i kurtarıldı.
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Depremde 10 binada çökmeler meydana geldiği öğrenilirken, AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.
Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar; 0 - 3.0 arası, 15 adet, 4.0 - 5.0 aras, 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.