Balıkesir’de 6.1’lik deprem meydana geldi: Yıkılan binalar var! 1 kişi göçük altında

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar; 0 - 3.0 arası, 15 adet, 4.0 - 5.0 aras, 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.