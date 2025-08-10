Balıkesir’de 6.1’lik deprem meydana geldi: Yıkılan binalar var! 1 kişi göçük altında

AFAD, saat 19.53'te merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem İstanbul ve çevre illerden de hissedildi. Bir binanın da yıkıldığı açıklandı. Öte yandan, 10 binanın yıkıldığı bilgisi alınırken, göçük altında kalan 6 kişiden 5'i kurtarıldı.

Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi.

Depremde 10 binada çökmeler meydana geldiği öğrenilirken, AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün, saat 19.53'te Balıkesir ili Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Deprem en çok Balıkesir, İzmir, Manisa ve İstanbul illerinde hissedilmiştir. Şu ana kadar; 0 - 3.0 arası, 15 adet, 4.0 - 5.0 aras, 5 adet olmak üzere toplam 20 artçı deprem meydana gelmiştir" denildi.

Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında 319 personel ve 79 aracın görev yaptığı söylenen açıklamada, "Bölgedeki arama kurtarma çalışmalarında; 319 personel 79 araç görev yapmaktadır. Bölgede bulunan Afet Yönetim Merkezleri, Valiler başkanlığında toplanmıştır.

An itibarıyla 112 Acil Çağrı Merkezlerine 24 Hasar ihbarı gelmiş olup, tarama çalışmaları devam etmektedir.

Sındırgı ilçesinde 1 bina yıkılmıştır. Arama kurtarma çalışmaları sonucu enkazdan 4 kişi canlı olarak çıkarılmış, bir kişinin kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Gelişmeler takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.