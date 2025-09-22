Balıkesir'de akılalmaz olay! 'Mine' ve 'Cengiz' sahte çıktı! İş insanını yapay zeka ile 10 milyon TL dolandırdılar!

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iş insanı İ.D. internet üzerinden tanıştığı dolandırıcılar tarafından 10 milyon lira dolandırıldı. Kendilerini tanınmış bir yatırım firmasının uzmanları olarak tanıtan şüphelilerin, yapay zekâ ile oluşturulmuş sahte fotoğraflar kullanarak mağdurun güvenini kazandığı belirlendi.

Olay, Ayvalık'ta yaşayan iş insanı İ.D.'nin, kendisini İstanbul merkezli bir yatırım firmasının uzmanı olarak tanıtan "Mine D." adlı kişiyle iletişime geçmesiyle başladı. Şüpheli, İ.D.'ye 45 günlük bir yatırım programı ve bu süreçte %78'lik kâr vaadinde bulundu. İ.D., firmanın adını bildiği için teklifi kabul etti.

SAHTE YATIRIM UZMANLARI YÜKSEK KAR VAADİYLE İKNA ETTİ

Ardından devreye "Cengiz" adını kullanan başka bir şüpheli girdi. İ.D.'ye yatırımını takip etmesi için sahte bir uygulama linki gönderdiler. İ.D., bu uygulama üzerinden parasının katlandığını görünce dolandırıcıların tuzağına düştü. Yaklaşık bir hafta içinde iki farklı hesaba toplam 10 milyon lira gönderdi.

GÜVEN KAZANMAK İÇİN YAPAY ZEKA DESTEKLİ YALANLAR

Dolandırıcılar, İ.D.'nin şüphesini gidermek için gelişmiş yöntemler kullandı. "Cengiz" adıyla kendisini tanıtan şüpheli, güven kazanmak amacıyla yapay zekâ tarafından üretilmiş fotoğraflarını kendi fotoğrafıymış gibi İ.D.'ye gönderdi.

1 HAFTA SONRA İLTEİŞİM BİR ANDA KESİLDİ!

Bu sayede mağdurun güvenini tam anlamıyla kazandılar. Ancak bir haftanın sonunda İ.D., kâr ettiğini sandığı parayı çekmek istediğinde iletişim bir anda kesildi. Durumdan şüphelenerek adı kullanılan yatırım firmasını arayan İ.D., böyle bir hizmetlerinin olmadığını öğrenince dolandırıldığını anladı.

"PLANLI VE SİSTEMATİK BİR DOLANDIRICILIK"

Mağdur iş insanı İ.D., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat Geçkil, dolandırıcıların planlı ve sistematik hareket eden bir suç örgütünün parçası olduğunu belirtti. Geçkil, "Müvekkilimizin yaşadığı bu olay, organize ve profesyonel bir dolandırıcılık faaliyetidir" dedi. Geçkil, olaya ilişkin dekontlar, görüşme kayıtları ve diğer tüm dijital kanıtların ilgili makamlara sunulduğunu aktardı.

Paranın gönderildiği hesapların takibi ve bloke edilmesi için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) nezdinde de gerekli başvurular yapıldı. Avukat Geçkil, vatandaşları bu tür dolandırıcılıklara karşı uyardı ve internet üzerinden gelen şüpheli yatırım tekliflerine karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.