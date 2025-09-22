Balıkesir’de akılalmaz olay! ’Mine’ ve ’Cengiz’ sahte çıktı! İş insanını yapay zeka ile 10 milyon TL dolandırdılar!

1 HAFTA SONRA İLTEİŞİM BİR ANDA KESİLDİ! Bu sayede mağdurun güvenini tam anlamıyla kazandılar. Ancak bir haftanın sonunda İ.D., kâr ettiğini sandığı parayı çekmek istediğinde iletişim bir anda kesildi. Durumdan şüphelenerek adı kullanılan yatırım firmasını arayan İ.D., böyle bir hizmetlerinin olmadığını öğrenince dolandırıldığını anladı.

"PLANLI VE SİSTEMATİK BİR DOLANDIRICILIK" Mağdur iş insanı İ.D., avukatı Şenay Geçkil aracılığıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat Geçkil, dolandırıcıların planlı ve sistematik hareket eden bir suç örgütünün parçası olduğunu belirtti. Geçkil, "Müvekkilimizin yaşadığı bu olay, organize ve profesyonel bir dolandırıcılık faaliyetidir" dedi. Geçkil, olaya ilişkin dekontlar, görüşme kayıtları ve diğer tüm dijital kanıtların ilgili makamlara sunulduğunu aktardı.