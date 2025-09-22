Balıkesir'de akılalmaz olay! 'Mine' ve 'Cengiz' sahte çıktı! İş insanını yapay zeka ile 10 milyon TL dolandırdılar!
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, iş insanı İ.D. internet üzerinden tanıştığı dolandırıcılar tarafından 10 milyon lira dolandırıldı. Kendilerini tanınmış bir yatırım firmasının uzmanları olarak tanıtan şüphelilerin, yapay zekâ ile oluşturulmuş sahte fotoğraflar kullanarak mağdurun güvenini kazandığı belirlendi.
Olay, Ayvalık'ta yaşayan iş insanı İ.D.'nin, kendisini İstanbul merkezli bir yatırım firmasının uzmanı olarak tanıtan "Mine D." adlı kişiyle iletişime geçmesiyle başladı. Şüpheli, İ.D.'ye 45 günlük bir yatırım programı ve bu süreçte %78'lik kâr vaadinde bulundu. İ.D., firmanın adını bildiği için teklifi kabul etti.
SAHTE YATIRIM UZMANLARI YÜKSEK KAR VAADİYLE İKNA ETTİ
Ardından devreye "Cengiz" adını kullanan başka bir şüpheli girdi. İ.D.'ye yatırımını takip etmesi için sahte bir uygulama linki gönderdiler. İ.D., bu uygulama üzerinden parasının katlandığını görünce dolandırıcıların tuzağına düştü. Yaklaşık bir hafta içinde iki farklı hesaba toplam 10 milyon lira gönderdi.
GÜVEN KAZANMAK İÇİN YAPAY ZEKA DESTEKLİ YALANLAR
Dolandırıcılar, İ.D.'nin şüphesini gidermek için gelişmiş yöntemler kullandı. "Cengiz" adıyla kendisini tanıtan şüpheli, güven kazanmak amacıyla yapay zekâ tarafından üretilmiş fotoğraflarını kendi fotoğrafıymış gibi İ.D.'ye gönderdi.