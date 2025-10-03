Balıkesir’de vahşet! Dilruba’yı acımasızca katletti! Katil o anları anlattı: Birinden 30 bin TL aldım deyince...

Erdek'te ayakkabıcılık yapan Burak İnci ve Dilruba Elif Çetin, 2024 yılında tanışıp sevgili oldu. Çetin'in, 4 Mayıs'ta İnci tarafından darbedilmesi üzerine şikayetçi olduğu ve sanık hakkında 30 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ancak iddiaya göre, uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam eden çift, olay günü Çetin'in Zeytinli Mahallesi'ndeki evinde buluştu. Birlikte alkol alan ikili arasında kısa sürede tartışma çıktı.