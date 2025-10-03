Balıkesir'de vahşet! Dilruba'yı acımasızca katletti! Katil o anları anlattı: Birinden 30 bin TL aldım deyince...
Balıkesir'in Erdek ilçesinde, kız arkadaşı Dilruba Elif Çetin'i (22) dört bıçak darbesiyle öldüren Burak İnci (26) hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, hazırladığı iddianamede sanık İnci için 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Olayın perde arkasında çıkan aldatma iddiaları ve cinayet anı, tüyler ürpertti.
Erdek'te ayakkabıcılık yapan Burak İnci ve Dilruba Elif Çetin, 2024 yılında tanışıp sevgili oldu. Çetin'in, 4 Mayıs'ta İnci tarafından darbedilmesi üzerine şikayetçi olduğu ve sanık hakkında 30 günlük uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Ancak iddiaya göre, uzaklaştırma kararına rağmen görüşmeye devam eden çift, olay günü Çetin'in Zeytinli Mahallesi'ndeki evinde buluştu. Birlikte alkol alan ikili arasında kısa sürede tartışma çıktı.
CİNAYET İFADESİ ŞOKE ETTİ: "SENİ ALDATIYORUM DEDİ, SİNİRLENİP BIÇAKLADIM"
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Burak İnci, mutfaktan aldığı bıçakla Dilruba Elif Çetin'i sırtından dört bıçak darbesiyle yaraladı. Çetin yere yığılırken, İnci evin balkonundan atlayarak olay yerinden kaçtı.
""DAHA ÖNCE DE TARTIŞIP..."
Kısa sürede yakalanan Burak İnci'nin polise verdiği ifade, cinayetin sebebini gözler önüne serdi. İnci, ifadesinde şunları söyledi: "Daha önce de tartışıp şiddet olayları yaşıyorduk ama çabuk barışıyorduk. Olay günü balkonda alkol içerken aldığım mezeler yüzünden tartıştık. Sonra bana, 'Seni aldatıyorum. Seninle birlikteyken başka erkeklerle birlikte oluyordum. Birinden 30 bin lira aldım' deyince sinirlendim. Sonra kendisini bıçakladım."