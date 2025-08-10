Balıkesir’deki deprem sonrası uzmanlar uyardı: “Hasarlı yapılara girmeyin…”
Merkez üssü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1’lik deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Balıkesir’de 10 yapıda yıkılmalar meydana geldiği de öğrenilirken uzmanlar vatandaşlara uyarılarda bulundu. “Hasarlı yapılara girmeyin…”
Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde meydana gelen deprem İstanbul dahil olmak üzere çevre illerden de hissedildi.
Deprem sonrası binalarda yıkılmalar meydana geldiği öğrenilirken, uzman isimler vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
"HASARLI YAPILAR İÇERİSİNE GİRMEYİN"
Bir televizyon programında açıklamalarda bulunan deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz şu ifadeleri kullandı: "Sındırgı aktif faya çok yakın olan ilçelerimizden bir tanesi.