Balıkesir’deki deprem sonrası uzmanlar uyardı: “Hasarlı yapılara girmeyin…”

Bu depremi oluşturan fay çok büyük olasılıkla Simav fay zonu adını verdiğimiz ve Kütahya Gediz'den başlayan Sındırgı'nın biraz batısına kadar uzanan aşağı yukarı 170 km uzunluğunda bir fay, bu fayın üzerinde 2011 yılın Simav depremi meydana gelmişti, geçtiğimiz günlerde de Simav'ın hemen kuzeyinde bir deprem fırtınası yaşadık, oldukça uzun bir dönem burada bir deprem aktivitesi süregeldi.

Dolayısıyla geçmişte deprem oluşturmuş bir kuşağın üzerindeyiz. Bu kuşakta meydana gelen bir deprem. 10 km kadar derinlikte olduğu görülüyor. Bunun arkasından gelen çok sayıda artçı deprem var. Artçı depremlere baktığımız zaman da bunların büyüklüklerinin 3.7, 4.6, 4.2 ve 4 büyüklüklerine ulaştığını görüyoruz. 5'e kadar varan artçıların olması mümkün. Mutlaka olacak anlamında değil ama olması yüksek olasılıktır. Özellikle hasarlı yapılar içerisine girilmemesini tekrarlayalım".