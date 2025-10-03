Bartın’da kahverengi kokarca istilası kabusa dönüştü

Bartın ilçelerinin yanı sıra il merkezindeki bazı mahallelerden Zonguldak sınırındaki köylere kadar çok geniş alanda görülen kokarcalar insanlara zor anlar yaşatıyor. Yumurtlama döneminde olduğu belirtilen kokarcalar, ev ve iş yerlerinden araçlara kadar her yeri istila ediyor. Sürüler halinde görülen ve evlerin duvar, balkon ve camlarını saran kokarcalardan bazılarının boyutunun bilinenden 2 kat daha büyük boyutlarda olması dikkat çekiyor.

Kendi imkanlarıyla kokarcalarla mücadele etmeye çalışan vatandaşlar, mücadelenin yeterli olmaması nedeniyle yetkililerden destek istiyor.

Çiftlik, Ulugeçitambarcı gibi birçok köyde yaygın şekilde görülen kokarcaları görüntüleyen onlarca sosyal medya kullanıcısı, kendi hesaplarından ve gruplardan paylaşarak yetkililerden yardım bekliyor.