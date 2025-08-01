Başakşehir'de kan donduran vahşet: Kediyi yerden yere vurdu, başını ezerek öldürdü! Dehşet anları kamerada
Başakşehir'de meydana gelen korkunç olayda, bir sitede tadilat işlerinde çalışan Burak A., isimli inşaat işçisi binanın önünde gördüğü kediyi sevecekmiş gibi yaparak binanın içine götürdü. Şahıs burada kediyi yerden yere vurarak ve başını ezerek ölümüne sebep olurken, yaşanan vahşet güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin sahibi Serpil Daşçı’nın ihbarı üzerine cani adam gözaltına alınırken, Daşçı kedinin bebekliğinden beri kendisinde olduğunu ifade ederek, “Bunu bir insan yapamaz, yapmamalı.” dedi. Öte yandan görüntüler üzerine açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, “Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır" ifadelerine yer verdi.
Kan donduran olay, Başak Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki tadilat işlerinde çalışan inşaat işçisi Burak A., çalıştığı binanın önünde gördüğü kediyi sevecekmiş gibi yaparak kucağına aldı.
Kediyi binanın içine götüren Burak A., burada hayvana dakikalarca işkence yaptı. Kedinin işkence gördüğü anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sahibi Serap Daşçı'ya haber verdi. Güvenlik kameralarını izleyen Daşçı, yaşananları görünce kayıtlarla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Burak A.'yı gözaltına aldı.
"YERDEN YERE ÇARPTI"
Cezve isimli kedinin sahibi Serpil Daşçı, "Bebekliğinden beri bende, 6 yıldır bendeydi. Kısırlaştırmıştım, adı Cezve'ydi. Adı bile vardı. Annesini köpek boğmuştu. Küçücüktü, ben aldım büyüttüm onu.