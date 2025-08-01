Başakşehir'de kan donduran vahşet: Kediyi yerden yere vurdu, başını ezerek öldürdü! Dehşet anları kamerada

Başakşehir'de meydana gelen korkunç olayda, bir sitede tadilat işlerinde çalışan Burak A., isimli inşaat işçisi binanın önünde gördüğü kediyi sevecekmiş gibi yaparak binanın içine götürdü. Şahıs burada kediyi yerden yere vurarak ve başını ezerek ölümüne sebep olurken, yaşanan vahşet güvenlik kamerasına yansıdı. Kedinin sahibi Serpil Daşçı’nın ihbarı üzerine cani adam gözaltına alınırken, Daşçı kedinin bebekliğinden beri kendisinde olduğunu ifade ederek, “Bunu bir insan yapamaz, yapmamalı.” dedi. Öte yandan görüntüler üzerine açıklama yapan Adalet Bakanı Tunç, “Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Başakşehir’de kan donduran vahşet: Kediyi yerden yere vurdu, başını ezerek öldürdü! Dehşet anları kamerada
Yunus Emre KAVAK

Kan donduran olay, Başak Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, sitedeki tadilat işlerinde çalışan inşaat işçisi Burak A., çalıştığı binanın önünde gördüğü kediyi sevecekmiş gibi yaparak kucağına aldı.

Başakşehir’de kan donduran vahşet: Kediyi yerden yere vurdu, başını ezerek öldürdü! Dehşet anları kamerada

Kediyi binanın içine götüren Burak A., burada hayvana dakikalarca işkence yaptı. Kedinin işkence gördüğü anlar sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kedinin öldüğünü gören site sakinleri, sahibi Serap Daşçı'ya haber verdi. Güvenlik kameralarını izleyen Daşçı, yaşananları görünce kayıtlarla birlikte polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüpheli Burak A.'yı gözaltına aldı.

Başakşehir’de kan donduran vahşet: Kediyi yerden yere vurdu, başını ezerek öldürdü! Dehşet anları kamerada

"YERDEN YERE ÇARPTI"

Cezve isimli kedinin sahibi Serpil Daşçı, "Bebekliğinden beri bende, 6 yıldır bendeydi. Kısırlaştırmıştım, adı Cezve'ydi. Adı bile vardı. Annesini köpek boğmuştu. Küçücüktü, ben aldım büyüttüm onu.

Başakşehir’de kan donduran vahşet: Kediyi yerden yere vurdu, başını ezerek öldürdü! Dehşet anları kamerada

Dün gece birlikteydik. Sabah kapıdan çıkarken ben ona, 'Kızım eve erken gel. Ben gideceğim. Gelir misin ben gitmeden?' dedim. Bana baktı, sonra kapıdan çıktı, gitti ve bir daha gelmedi. Bir kişi onu yerden yere çarptı. Bunu bir insan yapamaz, yapmamalı.

Başakşehir’de kan donduran vahşet: Kediyi yerden yere vurdu, başını ezerek öldürdü! Dehşet anları kamerada

Yan blokta tadilat varmış, boya badana işi. Çalışmaya gelmiş. Kızımı kandırıyor, sevmek için kucağına alıyor. Binanın içine sokuyor, orada başını okşuyor. Çocuğumun kuyruğundan tutup yere çarpıp, tekmeliyor. Eros neyse ona da onu yaptılar. Eros'u izlediğimde ben uyuyamamıştım. Benim çocuğumun bunu yaşayacağını hiç düşünmedim. dedi.

Başakşehir’de kan donduran vahşet: Kediyi yerden yere vurdu, başını ezerek öldürdü! Dehşet anları kamerada

"CEZASIZ KALMAYACAKTIR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "İstanbul Başakşehir'de bir kedinin acımasızca tekmelenerek öldürülmesine ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış olup, şiddet olayına ilişkin adli işlemler titizlikle sürdürülmektedir. Bu şiddet görüntüleri ne vicdanen ne de hukuken asla kabul edilemez. Hayvanlara yönelik şiddet asla cezasız kalmayacaktır" ifadelerine yer verdi.