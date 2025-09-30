Başından vurulan genç, toprağa verildi

Olay, 24 Eylül 2025 tarihinde merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kameralara da yansıyan olayda Kenan B., yanındaki pompalı tüfekle kalabalığın üzerine koşturduktan sonra Özay Aslin'e ateş açtı. Başına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığılan Aslin, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.