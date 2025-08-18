Basit bir ağrı sandı gerçeği 8 yıl sonra öğrendi! Meğer göğsünde yıllarca...

Tanzanya'daki doktorlar, yakın zamanda National Library of Medicine adlı bilimsel dergide oldukça sıra dışı bir vaka raporu yayınladı. Raporda, göğsünden yaklaşık 10 gündür beyaz irin gelen, 44 yaşında ve genel olarak sağlıklı bir hastadan bahsediliyordu.

Göğüs ağrısı dışında nefes darlığı, öksürük ya da ateş gibi başka şikayetleri olmadığını belirten hasta, doktorların soruları üzerine sekiz yıl önce yaşadığı bir kavgayı hatırladı.

O kavga sırasında yüzünden, sırtından, göğsünden ve karnından aldığı yaralar dikilmiş, hasta da o günden bu yana herhangi bir sağlık sorunu yaşamamıştı. Ancak irin akıntısı başlayınca tekrar doktora başvurmuştu.