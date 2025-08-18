Basit bir ağrı sandı gerçeği 8 yıl sonra öğrendi! Meğer göğsünde yıllarca...

Tanzanyalı bir adam, göğsünden ağrı ve irin akıntısı şikayetiyle başvurduğu sağlık kuruluşunda sekiz yıldır göğsüne saplanmış büyük bir bıçakla yaşadığını öğrenince şoke oldu.

Tanzanya'daki doktorlar, yakın zamanda National Library of Medicine adlı bilimsel dergide oldukça sıra dışı bir vaka raporu yayınladı. Raporda, göğsünden yaklaşık 10 gündür beyaz irin gelen, 44 yaşında ve genel olarak sağlıklı bir hastadan bahsediliyordu.

Göğüs ağrısı dışında nefes darlığı, öksürük ya da ateş gibi başka şikayetleri olmadığını belirten hasta, doktorların soruları üzerine sekiz yıl önce yaşadığı bir kavgayı hatırladı.

O kavga sırasında yüzünden, sırtından, göğsünden ve karnından aldığı yaralar dikilmiş, hasta da o günden bu yana herhangi bir sağlık sorunu yaşamamıştı. Ancak irin akıntısı başlayınca tekrar doktora başvurmuştu.

Enfeksiyonun kaynağını bulmak isteyen hekimler, röntgen çekilmesini istedi. Görüntülemede, hastanın göğsüne saplanmış dev bir bıçak ağzı ortaya çıktı.

Doktorlar raporlarında, "Yanal göğüs röntgeni, göğüs ortasında kalan metalik bir nesneyi gösterdi" ifadelerine yer verdi.

Bıçak sağ kürek kemiğinden girerek göğüste kalmış, ancak hayati organlara zarar vermeden orada yıllarca varlığını sürdürmüştü.

Hastanın ilk tedavi gördüğü merkezde radyolojik inceleme yapılamadığı için yabancı cisim fark edilmemişti. Üstelik bıçak, uzun süre hastada hiçbir belirtiye yol açmamıştı. İrin akıntısı ise yabancı cismin etrafında biriken ölü dokudan kaynaklanıyordu.

Şaşırtıcı keşfin ardından, bıçak cerrahi operasyonla ölü doku ve irinle birlikte çıkarıldı. Hasta, 24 saat yoğun bakımda tutulduktan sonra 10 gün daha serviste kaldı. İyileşme süreci sorunsuz geçti ve sonraki kontrollerde herhangi bir problem yaşanmadı.