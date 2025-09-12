Başkan Erdoğan MKYK toplantısında açıkladı: Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AK Parti’ye katılacak

CNN-Türk'te yer alan habere göre; Başkan Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a AK Parti rozeti takan Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılacağını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın cumartesi günü AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel'e ve CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor.

KATAR AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, İsrail'in Katar'da Hamas'ın müzakere heyetine dönük gerçekleştirdiği saldırıya da dikkat çekti. "Katar'daki hain saldırı, bizim Çelik Kubbe'de ne kadar doğru adım attığımızı gösterdi" ifadelerini kullandı. İsrail'in bölgedeki agresifliğinin arttığının altını çizen Erdoğan, "Tüm paydaşlarla bu konudaki ilişkiler konusunda daha fazla temas içinde olmalıyız" diye konuştu.