Başkan Erdoğan MKYK toplantısında açıkladı: Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye katılacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında iç ve dış siyasetin sıcak başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye katılacağını açıkladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçeceği açıkladı. Hamas heyetine Katar'da İsrail'in düzenlediği hava saldırısının, Çelik Kubbe'nin önemini gözler önüne serdiğini ifade etti.
ÖZLEM VURAL GÜRZEL AK PARTİ'YE KATILACAK
CNN-Türk'te yer alan habere göre; Başkan Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a AK Parti rozeti takan Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılacağını açıkladı.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın cumartesi günü AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel'e ve CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor.
KATAR AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan, İsrail'in Katar'da Hamas'ın müzakere heyetine dönük gerçekleştirdiği saldırıya da dikkat çekti. "Katar'daki hain saldırı, bizim Çelik Kubbe'de ne kadar doğru adım attığımızı gösterdi" ifadelerini kullandı. İsrail'in bölgedeki agresifliğinin arttığının altını çizen Erdoğan, "Tüm paydaşlarla bu konudaki ilişkiler konusunda daha fazla temas içinde olmalıyız" diye konuştu.