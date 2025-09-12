Başkan Erdoğan MKYK toplantısında açıkladı: Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MKYK toplantısında iç ve dış siyasetin sıcak başlıklarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Başkan Erdoğan, CHP’den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel’in AK Parti’ye katılacağını açıkladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye geçeceği açıkladı. Hamas heyetine Katar'da İsrail'in düzenlediği hava saldırısının, Çelik Kubbe'nin önemini gözler önüne serdiğini ifade etti.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL AK PARTİ'YE KATILACAK

CNN-Türk'te yer alan habere göre; Başkan Erdoğan, partisinin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantıda Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu ve Emirgazi Belediye Başkanı Mesut Mertcan'a AK Parti rozeti takan Erdoğan, CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'in AK Parti'ye katılacağını açıkladı.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın cumartesi günü AK Parti Teşkilat Akademisi kapanış programında Gürzel'e ve CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Meclis üyelerine AK Parti rozeti takması bekleniyor.

KATAR AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan, İsrail'in Katar'da Hamas'ın müzakere heyetine dönük gerçekleştirdiği saldırıya da dikkat çekti. "Katar'daki hain saldırı, bizim Çelik Kubbe'de ne kadar doğru adım attığımızı gösterdi" ifadelerini kullandı. İsrail'in bölgedeki agresifliğinin arttığının altını çizen Erdoğan, "Tüm paydaşlarla bu konudaki ilişkiler konusunda daha fazla temas içinde olmalıyız" diye konuştu.

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret etmişti. Erdoğan, toplantıda Yalçın'a da söz verdi. Yalçın, ziyaretin yapılacağının duyurulmasının ardından, İsrail'in Gazze'ye girmesine izin verdiği tır sayısının günlük 10'dan 100–150'ye çıktığını anlattı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Erdoğan, toplantıda "Terörsüz Türkiye" mesajı da verdi. "Terörsüz Türkiye'nin yürütücüsü de hamisi de Cumhur İttifakı'nın kendisidir. İttifak ortağımız ile aramıza fitne sokmaya çalışıyorlar ama izin vermiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sunumunda 12 yıllık zorunlu eğitim konusunda yapılacak düzenlemenin Cumhurbaşkanına arz edileceğini ifade etti.