Başkan Erdoğan şehit Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ü andı: Rahmetle yâd ediyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehadetlerinin 8. yılında Eren Bülbül ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i andı. Başkan Erdoğan, mesajında "Şehadetlerinin 8’inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik’i rahmetle yâd ediyorum. Rabb’im ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehadetlerinin 8. yılında Eren Bülbül ile Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i andı. Başkan Erdoğan, mesajında "Şehadetlerinin 8'inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.
Şehadetlerinin 8'inci yılında Eren Bülbül evladımızı ve Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i rahmetle yâd ediyorum. Rabb'im ruhlarını şad, mekânlarını cennet eylesin. pic.twitter.com/WH2hQ8orrS— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 11, 2025