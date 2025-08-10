Başkan Erdoğan’dan Anafartalar Zaferi mesajı: Tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.