Başkan Erdoğan'dan Anafartalar Zaferi mesajı: Tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümü nedeniyle sosyal medyadan mesaj yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:
Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.