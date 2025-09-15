Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar’a gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'ndan Katar'a hareket etti. Başkan Erdoğan'ı, havalimanından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile diğer ilgililer uğurladı.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI GÜNDEMDE

İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi üyesi ülke liderleri, 'Olağanüstü Zirve'de bir araya geliyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik 7 Ekim 2023'teki ilk saldırısının ardından üçüncü olağanüstü zirve gerçekleştiriliyor. Zirve, İsrail'in 9 Eylül'deki saldırısının ardından Katar'ın çağrısı, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Dönem Başkanı Türkiye'nin desteğiyle düzenleniyor. Zirvede, son durum değerlendirilecek. İsrail'in katliamcı saldırılarına yönelik hangi adımların atılması gerektiği ele alınacak.