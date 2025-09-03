Başsavcı Gürlek’in evinin önünde gözaltına alınmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Savcının burada oturduğunu biliyorum

Olay, 1 Eylül saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle Başsavcı Gürlek'in evinin önüne gelen iki kişi, burada görevli koruma polislerine "Savcı geldi mi?" ve "Savcı ne zaman gelir?" diye sordu. Şüpheliler daha sonra bölgeden ayrıldı. Ancak 15 dakika sonra yeniden aynı adrese döndüler.

POLİSLER DURUMDAN ŞÜPHELENDİ

Hürriyet'te yer alan habere göre, İkinci gelişlerinde şüpheli tavırlar sergileyen iki kişi, burada görev yapan koruma polisleri tarafından durduruldu. Yapılan GBT (Genel Bilgi Taraması) sonucunda şüphelilerin Taylan Çere (22) ve Mustafa Emir Karagöz (22) olduğu belirlendi. Her iki şüphelinin de daha önce suç kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.