Başsavcı Gürlek'in evinin önünde gözaltına alınmıştı! İfadesi ortaya çıktı: Savcının burada oturduğunu biliyorum
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in evinin önüne motosikletle iki kez gelen ve polis GBT'sinde 'ne oldu savcı mı geldi?" diye soran şüpheliler gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan Taylan Çare'nin emniyet ifadesi ortaya çıktı. Çere ifadesinde, “Savcının burada oturduğunu biliyordum, kız arkadaşım da bu sokakta oturuyor. Geçiş sırasında polisleri görünce, ‘Savcı geldi mi?’ diye sordum” dedi.
Olay, 1 Eylül saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Motosikletle Başsavcı Gürlek'in evinin önüne gelen iki kişi, burada görevli koruma polislerine "Savcı geldi mi?" ve "Savcı ne zaman gelir?" diye sordu. Şüpheliler daha sonra bölgeden ayrıldı. Ancak 15 dakika sonra yeniden aynı adrese döndüler.
POLİSLER DURUMDAN ŞÜPHELENDİ
Hürriyet'te yer alan habere göre, İkinci gelişlerinde şüpheli tavırlar sergileyen iki kişi, burada görev yapan koruma polisleri tarafından durduruldu. Yapılan GBT (Genel Bilgi Taraması) sonucunda şüphelilerin Taylan Çere (22) ve Mustafa Emir Karagöz (22) olduğu belirlendi. Her iki şüphelinin de daha önce suç kayıtlarının bulunduğu tespit edildi.
"SAVCININ EVİNİ BİLİYORUM"
Gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada ifade veren Taylan Çere, savcının evinin yerini bildiğini ve kız arkadaşının da aynı sokakta oturduğunu söyledi. Çere, "Geçeceğimiz yol kapalıydı. Polisleri görünce gülerek 'Abi, savcı mı geldi?' dedim. Ardından gözaltına alındım" şeklinde savunma yaptı.