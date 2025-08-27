Batman'da 14 yaşındaki Ömer'den alkışlanacak hareket: Çöpün yanında bulduğu 1,6 milyon liralık altını polise teslim etti... Valilik bu iyiliği gördü!

Batman’da Ömer Çoban (14), çöpün yanında bulduğu içinde yaklaşık 1 milyon 600 bin lira değerinde altın olan çantayı polise teslim etti. Altınlar sahibine ulaştırılırken, örnek davranışıyla takdir toplayan Ömer Çoban, Vali Ekrem Canalp tarafından ödüllendirildi.

Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2025 13:19 Son Güncelleme: 27 Ağustos 2025 13:21

'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay, dün Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesine destek olmak için dayısının yoğurtlarını satan 7 kardeşin en büyüğü Ömer Çoban, dün akşam saatlerinde evine dönerken, çöpün yanında çanta buldu. Çantanın içinde yüklü miktarda altın olduğunu fark eden Ömer, durumu annesi Fatma Çoban'a anlattı. Annesiyle birlikte polis merkezine giden Ömer, altınları ekiplere teslim etti. Yapılan incelemede altınların piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 600 bin lira olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin çalışmasıyla altınlar sahibine teslim edildi.

'ALTINLAR SAHİBİNE ULAŞTIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUM' Altınlar sahibine ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Ömer Çoban, "Ben eve dönerken çöpün kenarında bir tane çanta buldum. Çantanın içinde altın görünce hemen eve getirdim. Anneme söyledim çöpün kenarında böyle bir şey buldum. O da bana dedi ki, gidip bunu polise verelim. Biz de gidip polise verdik. Sonra polisler altınların sahibini buldular ve ona verdiler. Çantanın içinde altınları görünce çok şaşırdım. Ben bir genç olarak üzerime düşeni yaptım.