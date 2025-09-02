Bebeğini çöpe atıp alışverişe devam etmişti... O vicdansız annenin son görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Beşiktaş’ta yaşanan olay, tüm Türkiye’yi şoke etti. Yeni doğan bebeğini öldürerek çöp konteynerinin yanına bırakan anne Elif A., gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece “canavarca hisle kasten öldürme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli annenin, bebeğini çöpe bıraktıktan sonra market alışverişine gittiği anlara ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
Olay, 31 Ağustos'ta saat 06.00 sıralarında Mecidiye Mahallesi Çevirmeci Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki çöpleri toplayan belediye ekipleri, çöp konteynerinin yanına bırakılmış bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemede hayatını kaybeden bebeğin vücudunda yanık ve kesik izlerinin olduğu tespit edildi. Yeni doğduğu ve göbek kordonunun kesildiği belirlenen bebeğin cenazesi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
BEBEĞİNİ ÖLDÜRÜP KONTEYNIRA ATTI
Olayın ardından teknik ve fiziki takip çalışması yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin 3 çocuk annesi Elif A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınarak emniyete götürülen Elif A.'nın bebeği kendi imkanlarıyla doğurduğu ve makas kullanarak öldürdüğü öğrenildi. Bebeğin cesedini bir kutuya koyarak çöp konteynerine attığı belirlenen anne Elif A., daha sonrada market alışverişine çıktığı öğrenildi.
YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!
Beşiktaş'ta öldürdüğü bebeğini çöpe atıp alışverişe giden cani annenin yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirilen Elif A., savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince, 'Canavarca hisle, altsoya ve kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten öldürme' suçundan tutuklandı.