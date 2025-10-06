SON DAKİKA: İstanbul'da kanlı infaz! Beredeki DNA korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Meğer yanlış kişiyi vurmuşlar...

Ataşehir'deki kanlı infaz girişimi davasında kritik gelişme! Asıl hedefini şaşıran tetikçiler, yaktıkları araçta unuttukları beredeki DNA iziyle yakayı ele vermişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, iki sanık hakkında verilen 13'er yıl hapis cezasını onadı ve kararı kesinleştirdi. İşte kiralık katillerin yanlış kişiyi vurma hatası ve adaletin DNA deliliyle tecelli etmesinin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 06 Ekim 2025 11:09 Son Güncelleme: 06 Ekim 2025 11:53

Yargıtay, İstanbul Ataşehir'de 2019 yılında yaşanan infaz girişimine ilişkin davada son noktayı koydu. Asıl hedefleri Mehmet Uğur Karadağ olan tetikçilerin, kafede benzerlik nedeniyle başka bir kişiyi ağır yaraladığı dosyada, Yargıtay 1. Ceza Dairesi iki sanık hakkında verilen 13'er yıl hapis cezasını onadı. Daire, eyleme karıştığına dair kesin delil bulunmayan bir sanık yönünden verilen beraat kararını da yerinde buldu.

YAKILAN ARAÇTAKİ BERE HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ Olay, 21 Ocak 2019'da Ataşehir'deki bir kafede meydana geldi. Mehmet Uğur Karadağ ve arkadaşı kahve içerken içeri giren üç kişi, masada oturan Emre Demir Demircioğlu'na peş peşe ateş etti. Kurşunlardan biri Demircioğlu'na isabet etti, ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar olay yerinden araçla kaçtı. Polis ekipleri, kısa süre sonra saldırıda kullanılan aracın yakılmış halde bulunduğunu tespit etti. Araçta ele geçirilen bere üzerindeki DNA örneklerinin, şüpheli Umut Taştemür'e ait olduğu belirlendi. Bu bulgu üzerine Taştemür, Mustafa Kemal Balıkçı ve Nesih Yıldız gözaltına alındı.