SON DAKİKA: İstanbul'da kanlı infaz! Beredeki DNA korkunç gerçeği ortaya çıkardı! Meğer yanlış kişiyi vurmuşlar...

Ataşehir'deki kanlı infaz girişimi davasında kritik gelişme! Asıl hedefini şaşıran tetikçiler, yaktıkları araçta unuttukları beredeki DNA iziyle yakayı ele vermişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi, iki sanık hakkında verilen 13'er yıl hapis cezasını onadı ve kararı kesinleştirdi. İşte kiralık katillerin yanlış kişiyi vurma hatası ve adaletin DNA deliliyle tecelli etmesinin tüm detayları...

UMAY SENA SÜMER

Yargıtay, İstanbul Ataşehir'de 2019 yılında yaşanan infaz girişimine ilişkin davada son noktayı koydu. Asıl hedefleri Mehmet Uğur Karadağ olan tetikçilerin, kafede benzerlik nedeniyle başka bir kişiyi ağır yaraladığı dosyada, Yargıtay 1. Ceza Dairesi iki sanık hakkında verilen 13'er yıl hapis cezasını onadı. Daire, eyleme karıştığına dair kesin delil bulunmayan bir sanık yönünden verilen beraat kararını da yerinde buldu.

YAKILAN ARAÇTAKİ BERE HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ

Olay, 21 Ocak 2019'da Ataşehir'deki bir kafede meydana geldi. Mehmet Uğur Karadağ ve arkadaşı kahve içerken içeri giren üç kişi, masada oturan Emre Demir Demircioğlu'na peş peşe ateş etti. Kurşunlardan biri Demircioğlu'na isabet etti, ağır yaralanan genç hastaneye kaldırıldı. Saldırganlar olay yerinden araçla kaçtı. Polis ekipleri, kısa süre sonra saldırıda kullanılan aracın yakılmış halde bulunduğunu tespit etti. Araçta ele geçirilen bere üzerindeki DNA örneklerinin, şüpheli Umut Taştemür'e ait olduğu belirlendi. Bu bulgu üzerine Taştemür, Mustafa Kemal Balıkçı ve Nesih Yıldız gözaltına alındı.

İNFAZ ÖNCESİ KEŞİF VE HAZIRLIK

İddianamede, şüphelilerin olay öncesi bir spor mağazasından bere ve kapüşon satın aldıkları, Balıkçı'nın keşif yaptığı, saldırının ardından da aracı yakarak delilleri yok etmeye çalıştıkları anlatıldı. Savcılık, üç sanık hakkında "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan dava açtı. Sanıklar suçlamaları reddetti. Ancak İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi, saldırının planlı olduğunu belirterek sanıklara 18'er yıl hapis cezası verdi.

"TASARLAMA UNSURU YOK AMA KAST SABİT"

Dosya temyiz edilince Yargıtay 1. Ceza Dairesi, ilk incelemesinde Taştemür ve Balıkçı'nın suçu işlediklerinin sabit olduğunu, ancak "tasarlama" unsurunun oluşmadığını belirterek cezayı bozdu. Yerel mahkeme, bozma sonrası yeniden yaptığı yargılamada Yıldız'ı delil yetersizliği nedeniyle beraat ettirdi, diğer iki sanığı ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13'er yıl hapse mahkûm etti.

YARGITAY CEZALARI ONADI

Sanık avukatları, eylemi işlediklerine dair yeterli delil bulunmadığını savunarak beraat talep etti. Müşteki avukatları ise cezanın artırılmasını istedi. Yargıtay 1. Ceza Dairesi gerekçeli kararında, Taştemür ve Balıkçı'nın eylemi doğrudan kastla işlediklerini, tasarlama ya da hata koşullarının bulunmadığını vurguladı. Daire, Yıldız hakkındaki beraat kararının ise dosya kapsamına uygun olduğunu belirterek kararı onadı. Yıldız hakkında ise suçu işlediğine dair kesin delil bulunmadığı için beraat kararının yerinde olduğu belirtildi.