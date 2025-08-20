Beyazlayan saçları eski rengine döndürmenin yolu! Dermatolog sırrını açıkladı

Saçlarda beliren ilk beyaz teller çoğu kişi için sürpriz bir deneyim olabiliyor. Genellikle yaşlanmanın doğal bir işareti olarak görülen saç beyazlaması, aslında her zaman yaşa ya da genetiğe bağlı değil. Özellikle genç yaşta ortaya çıkan gri tellerin ardında bambaşka nedenler yatabiliyor. Uzmanlar ise bu sürecin sanılandan farklı şekilde ilerlediğini ve bazı durumlarda saçların eski rengine geri dönebileceğini söylüyor.

Saç bakımı konusunda uzman dermatolog Dr. Aamna Adel, sosyal medyada paylaştığı bir videoda bu konudaki yanlış bilinenleri düzeltti. Bir kadının kopardığı saç telinin ucu gri, alt kısmının ise siyah olması üzerine açıklama yapan Dr. Adel, stresin saç beyazlamasında önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.

"Strese girdiğinizde vücut savaş ya da kaç tepkisi veriyor. Bu sırada salgılanan adrenalin, noradrenalin ve steroidler saç kök hücrelerini etkileyerek saçın rengini veren melanini baskılayabiliyor" dedi.

2020'de Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma da bu görüşü destekliyor. Araştırmaya göre stres, saçların ne zaman beyazlayacağını etkileyebiliyor. Ancak genetik faktörler çoğunlukla daha belirleyici oluyor.

Dr. Adel, genç yaşta saç beyazlamasının bazen B12 vitamini eksikliği, tiroid hastalıkları, vitiligo ya da alopesi areata gibi sağlık sorunlarının da işareti olabileceğini vurguladı.

Stres kaynaklı beyazlamanın ise geri dönüşünün mümkün olabileceğini belirten Adel, "Stresli dönemi atlattığınızda kök hücreler yeniden aktifleşebilir ve melanin üretimi başlayabilir. Ancak bu herkes için geçerli olmayabilir" ifadelerini kullandı.

Son olarak, "Gri saçların birçok nedeni vardır: tiroid, vitamin eksiklikleri, genetik, yaş ve stres. Altta yatan sebebi bulup tedavi etmek saçların yeniden renklenmesine yardımcı olabilir. Ve hayır, saç koparmak daha fazla beyaz saç çıkmasına yol açmaz" diyerek sözlerini noktaladı.