Beyazlayan saçları eski rengine döndürmenin yolu! Dermatolog sırrını açıkladı

Saç bakımı konusunda uzman dermatolog Dr. Aamna Adel, sosyal medyada paylaştığı bir videoda bu konudaki yanlış bilinenleri düzeltti. Bir kadının kopardığı saç telinin ucu gri, alt kısmının ise siyah olması üzerine açıklama yapan Dr. Adel, stresin saç beyazlamasında önemli bir rol oynayabileceğini belirtti.

"Strese girdiğinizde vücut savaş ya da kaç tepkisi veriyor. Bu sırada salgılanan adrenalin, noradrenalin ve steroidler saç kök hücrelerini etkileyerek saçın rengini veren melanini baskılayabiliyor" dedi.

2020'de Harvard Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma da bu görüşü destekliyor. Araştırmaya göre stres, saçların ne zaman beyazlayacağını etkileyebiliyor. Ancak genetik faktörler çoğunlukla daha belirleyici oluyor.

Dr. Adel, genç yaşta saç beyazlamasının bazen B12 vitamini eksikliği, tiroid hastalıkları, vitiligo ya da alopesi areata gibi sağlık sorunlarının da işareti olabileceğini vurguladı.