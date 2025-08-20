Beyazlayan saçları eski rengine döndürmenin yolu! Dermatolog sırrını açıkladı
Saçlarda beliren ilk beyaz teller çoğu kişi için sürpriz bir deneyim olabiliyor. Genellikle yaşlanmanın doğal bir işareti olarak görülen saç beyazlaması, aslında her zaman yaşa ya da genetiğe bağlı değil. Özellikle genç yaşta ortaya çıkan gri tellerin ardında bambaşka nedenler yatabiliyor. Uzmanlar ise bu sürecin sanılandan farklı şekilde ilerlediğini ve bazı durumlarda saçların eski rengine geri dönebileceğini söylüyor.
Bir dermatolog, bazı kişilerin saçlarının genç yaşta neden beyazlamaya başladığının bilinmeyen nedenini ve bunu önlemenin basit yolunu açıkladı.
Saçtaki ilk beyaz teller çoğu kişiyi şaşırtabilir. Gri saç, genellikle yaşlanmayla ilişkilendirilse de bu durum her zaman genetik ya da ilerleyen yaşın sonucu değildir.
Özellikle genç yaşta saç beyazlaması yaşayan kişiler için sürecin altında farklı nedenler yatabiliyor.