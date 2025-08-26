Bıçak parası adı altında milyonlarca liralık vurgun: Örgüt lideri profesör ve yardımcıları için istenen ceza belli oldu!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul merkezli üç ilde hastalardan bıçak parası adı altında milyonlarca lira haksız kazanç elde eden çeteye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede örgüt lideri profesör ve yardımcıları iki doçentin 9 yıldan 18 yıla kadar hapisleri talep edildi. Korkunç detayların yer aldığı iddianamede şüphelilerin mali takibe takılmamak için ödemeleri farklı hesaplara aktardıkları ve doçent doktor ile örgüt üyeleriyle arasında 14 milyon liralık hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.

HUZEYFE ATICI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve İstanbul merkezli üç ilde hastalardan bıçak parası alarak milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı iddia edilen çeteye yönelik soruşturma tamamlandı. 33 müştekinin bulunduğu iddianamede 11 şüpheli yer aldı.

ÖRGÜT LİDERİ PROFESÖR ÇIKTI

İddianamede, örgüt liderinin bir profesör, yöneticisinin ise bir doçent olduğu, MASAK raporlarıyla milyonlarca liralık para hareketlerinin bulunduğu anlatıldı. Doçent doktorun 250 bin liralık ameliyat ücretini 200 bine indirdiğini söyleyerek hastadan 130 bin lirayı nakit, 70 bin lirayı ise kredi kartıyla aldığı ortaya çıktı. Öte yandan sahte bağış makbuzları düzenlendiği, bu yöntemle de hastalardan alınan paraların şebekeye aktarıldığı saptandı.

İddianamede, kanser ve kalp hastaları başta olmak üzere birçok hastanın özel hastanelere yönlendirildiği, 25 bin ile 500 bin lira arasında değişen tutarlarda paraların talep edildiği belirtildi. Bir profesörün, 400 bin lira karşılığında özel hastanede ameliyat yaptığı ve evraklarda isminin yer almadığı da dosyada yer aldı.

PARALARI ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK DÜZENİNE GÖRE DAĞITMIŞ

Öte yandan iddianamede şüphelilerin örgütlü bir şekilde hareket ettikleri, hasta veya yakınlarından temin edilen paraların örgüt lideri Prof. Dr. Muzaffer M.'nin talimatları doğrultusunda örgüt yöneticileri ve örgüt üyeleri arasında elden veya banka hesapları üzerinden hiyerarşik yapı gözetilerek dağıtıldığı ve örgüt lideri Muzaffer M.'in kendisine ve diğer örgüt üyelerine maddi menfaat sağlamak amacıyla Doç. Dr. Volkan E.'ye süreklilik arz edecek şekilde kullandığı tespit edildi. Alınan bu usulsüz paranın şüpheli Oğuz B. üzerinden hastaların sanki hastaneye gerçekten bağış yaptıklarını zannedecekleri şekilde görüştürmek, fiyat almak, pazarlık yapmak suretiyle gerçekleştirildiği de ortaya çıktı.

USÜLSÜZ PARALARI BAĞIŞ YAPILIYOR GİBİ GÖSTERDİLER

İddianamede şüpheli Okan Ö. üzerinden patoloji ve biyopsi işlemlerinin fiyatlarını yine hasta veya hasta yakınlarını yönlendirerek olduğundan fazlaymış gibi göstermek suretiyle yapıldığı ve hasta veya yakınlarına kendilerinden alınan usulsüz para için örgütün deşifre olmaması açısından hastane ortamında bağış yapılıyormuş gibi evrak düzenleyerek hasta yakınlarından imza aldıkları, hasta veya yakınlarına imzalanan evraktan herhangi bir örnek ya da makbuz vermedikleri, hasta veya hasta yakınları odalarından ayrıldıktan sonra bağış evraklarını yırttıkları tespit edildi.

18 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilerin mali takibe takılmamak için ödemeleri farklı hesaplara aktardığı ve doçent doktorun örgüt üyeleriyle arasında 14 milyon liralık hesap hareketi bulunduğu saptandı. Hazırlanan iddianamede, örgüt lideri profesör Dr. Muzaffer M. ve iki yönetici Doç Dr. Volkan E. ve Uzman Dr. Yaşar S.'nin ayrı ayrı 9 yıldan 18 yıla kadar hapisleri istendi. Toplamda ise 11 şüpheli için 166 yıl hapis cezası talep edildi.