Bıçak parası adı altında milyonlarca liralık vurgun: Örgüt lideri profesör ve yardımcıları için istenen ceza belli oldu!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca İstanbul merkezli üç ilde hastalardan bıçak parası adı altında milyonlarca lira haksız kazanç elde eden çeteye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede örgüt lideri profesör ve yardımcıları iki doçentin 9 yıldan 18 yıla kadar hapisleri talep edildi. Korkunç detayların yer aldığı iddianamede şüphelilerin mali takibe takılmamak için ödemeleri farklı hesaplara aktardıkları ve doçent doktor ile örgüt üyeleriyle arasında 14 milyon liralık hesap hareketi bulunduğu tespit edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve İstanbul merkezli üç ilde hastalardan bıçak parası alarak milyonlarca lira haksız kazanç sağladığı iddia edilen çeteye yönelik soruşturma tamamlandı. 33 müştekinin bulunduğu iddianamede 11 şüpheli yer aldı.
ÖRGÜT LİDERİ PROFESÖR ÇIKTI
İddianamede, örgüt liderinin bir profesör, yöneticisinin ise bir doçent olduğu, MASAK raporlarıyla milyonlarca liralık para hareketlerinin bulunduğu anlatıldı. Doçent doktorun 250 bin liralık ameliyat ücretini 200 bine indirdiğini söyleyerek hastadan 130 bin lirayı nakit, 70 bin lirayı ise kredi kartıyla aldığı ortaya çıktı. Öte yandan sahte bağış makbuzları düzenlendiği, bu yöntemle de hastalardan alınan paraların şebekeye aktarıldığı saptandı.
İddianamede, kanser ve kalp hastaları başta olmak üzere birçok hastanın özel hastanelere yönlendirildiği, 25 bin ile 500 bin lira arasında değişen tutarlarda paraların talep edildiği belirtildi. Bir profesörün, 400 bin lira karşılığında özel hastanede ameliyat yaptığı ve evraklarda isminin yer almadığı da dosyada yer aldı.