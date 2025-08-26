Bıçak parası adı altında milyonlarca liralık vurgun: Örgüt lideri profesör ve yardımcıları için istenen ceza belli oldu!

PARALARI ÖRGÜTÜN HİYERARŞİK DÜZENİNE GÖRE DAĞITMIŞ Öte yandan iddianamede şüphelilerin örgütlü bir şekilde hareket ettikleri, hasta veya yakınlarından temin edilen paraların örgüt lideri Prof. Dr. Muzaffer M.'nin talimatları doğrultusunda örgüt yöneticileri ve örgüt üyeleri arasında elden veya banka hesapları üzerinden hiyerarşik yapı gözetilerek dağıtıldığı ve örgüt lideri Muzaffer M.'in kendisine ve diğer örgüt üyelerine maddi menfaat sağlamak amacıyla Doç. Dr. Volkan E.'ye süreklilik arz edecek şekilde kullandığı tespit edildi. Alınan bu usulsüz paranın şüpheli Oğuz B. üzerinden hastaların sanki hastaneye gerçekten bağış yaptıklarını zannedecekleri şekilde görüştürmek, fiyat almak, pazarlık yapmak suretiyle gerçekleştirildiği de ortaya çıktı.

USÜLSÜZ PARALARI BAĞIŞ YAPILIYOR GİBİ GÖSTERDİLER İddianamede şüpheli Okan Ö. üzerinden patoloji ve biyopsi işlemlerinin fiyatlarını yine hasta veya hasta yakınlarını yönlendirerek olduğundan fazlaymış gibi göstermek suretiyle yapıldığı ve hasta veya yakınlarına kendilerinden alınan usulsüz para için örgütün deşifre olmaması açısından hastane ortamında bağış yapılıyormuş gibi evrak düzenleyerek hasta yakınlarından imza aldıkları, hasta veya yakınlarına imzalanan evraktan herhangi bir örnek ya da makbuz vermedikleri, hasta veya hasta yakınları odalarından ayrıldıktan sonra bağış evraklarını yırttıkları tespit edildi.