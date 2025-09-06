Bilim kurgu gerçek oldu! Bilim insanları şaşkın: Karınca kraliçesi tek türle yetinmiyor iki türden yavru üretiyor

Bilim insanlarını şaşkına çeviren bir keşif, bazı karınca kraliçelerinin tek bir türle sınırlı kalmayıp birden fazla türden yavru üretebildiğini ortaya koydu. Kopenhag Üniversitesi’nden biyolog Jacobus Boomsma, Nature’a verdiği röportajda bu durumu “neredeyse hayal edilemeyecek bir sistem” olarak tanımladı.

İberya harvester karıncaları (Messor ibericus), Sicilya'daki kolonilerinde türler arasındaki sınırları tamamen belirsiz hale getiriyor. Bu kraliçeler, başka bir tür olan Messor structor'ın erkeklerini klonlayarak kendi kolonilerinde kullanabiliyor ve bu erkeklerle çiftleşerek melez işçi karıncalar üretebiliyor. Araştırmacılar, bu üreme stratejisini "cinsel evcilleştirme" olarak nitelendiriyor; kraliçe, bir türü tıpkı insanların köpekleri evcilleştirdiği gibi kontrol altına almış durumda.

Genetik analizler, kolonideki yavruların iki farklı türden olduğunu, ancak aynı annenin ürünleri olduğunu gösteriyor. M. ibericus kraliçesi, M. ibericus erkekleriyle çiftleştiğinde yeni kraliçeler; M. structor erkekleriyle çiftleştiğinde ise işçi karıncalar ortaya çıkıyor. Böylece kolonideki tüm işçiler, her iki türün melezleri haline geliyor.