Bin kişinin zehirlendiği tavuk döner skandalında yeni gelişme! Türkiye'yi sarsan olayda 2 sanık serbest bırakılmıştı...

Kocaeli'de bin kişinin zehirlenmesine neden olan tavuk döner faciasında şok bir gelişme yaşandı. Daha önce serbest bırakılan iki sanık, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşte, yüzlerce kişiyi hastanelik eden skandalın ardındaki ürkütücü bakteriler ve davanın son durumu...

AA

Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'nde, tavuk döner satılan işletmeden nisan ayına denk gelen Ramazan Bayramı'nda farklı zamanlarda tavuk döner yiyen kişilerden mide bulantısı, ateş ve kusma şikayetleriyle hastanelere 999 kişi başvurdu. Olaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri işletmecisi E.T. ve döner ustası K.Y., ifadelerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İşletme de mühürlendi.

287 KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Körfez Cumhuriyet savcısı tarafından olay ile ilgili iddianame hazırlandı. Körfez 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede; devlet hastaneleri ve özel sağlık kuruluşlarına 999 kişinin başvuru yaptığı, 341 kişinin kolluk birimine ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ettiği, 54 kişinin mağdur, 287 kişinin ise şikayetçi olduğu belirtildi. İş yeri işletmecisinin E.T. olduğu, K.Y.'nin döner ustası olarak çalıştığı, tavukların hazırlanmasının ise birlikte yaptığı, tavukları da 29 Mart tarihinde aldıkları iddianamede belirtildi. Sanıkların tavukları sosladıkları ve dinlemeye bıraktıkları, teslim alınan tavuk etlerinin son kullanma tarihinin 3 Nisan 2025 olduğunun tespit edildiği ifadeleri, iddianamede belirtildi.

TOPLAM 8'ER YILA KADAR CEZA TALEBİ

Savcı, iddianamesinde işletmede satışı yapılan gıda maddesi üzerinde yapılan analiz neticesinde 4 çeşit bakteri tespit edildiği, gıdanın bu haliyle Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığını, alınan bilirkişi raporunda satışı yapılan gıda maddelerini tüketen kişilerin yaşamını tehlikeye sokabileceği tespit edildiğini belirtti. Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar hakkında 'Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis, 'Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan da 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep etti.

SAVCILIK İTİRAZ ETTİ

Körfez 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 4 Eylül'de görülen duruşmada; işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Savcılık, karara itiraz etti. Dosya yeniden incelendi ve sanıkların yeniden tutuklu yargılanmasına karar verildi. Yeni karar doğrultusunda dün gözaltına alınan E.T. ve K.Y., sevk edildikleri mahkemece yeniden tutuklandı

NE OLMUŞTU?

YÜZLERCE KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLDU

"İNSANLAR ÖLÜRSE HESABINI KİM VERECEK"

Zehirlendiği için evden çıkamayan Kayhan Dölcel, "Bayramın 3'üncü günü öğleden sonra döner yedim. Akşam eve geldim. 23.00-00.00 saatleri arasında midem bozuldu. Sabaha kadar tuvaletten çıkamadım. Sabah işe gittim ancak duramadım. Eve gelip yattım, iyice kötüleştim. Haberlerden herkesin zehirlendiğini öğrendim. Ben de hastaneye gittim, 1.30 saat sonra sıra bize geldi. Hastane ana baba günüydü. Serum takıldı, ilaç yazıldı, taburcu oldum ancak bir türlü düzelmedim. İshal, terleme, üşüme derken bir türlü düzelmedim. Nefes alamıyorum. İnsan malının bozuk olup olmadığını bilmez mi? Ben balıkçıyım, malım bozuk olursa hemen çöpe atarım. Yazık değil mi, insanlar canıyla uğraşıyorsunuz. 2 kişi entübe olmuş. İnsanlar ölürse hesabını kim verecek? 3 kuruş kazanmak için bozuk malı insanlara yedirdiler. İçim dışıma çıktı, kalkamıyorum" dedi.

"HASTANEDE HEPSİ KIVRANIYORDU"

Dölcel, evden çıkamadığı için işine de gidemediğini ifade ederek, "İşler sıkıntıya girdi. Biz bu halde dayanamazken, 3-5 yaşında döner yiyen çocuklar nasıl dayandı? Hastanede hepsi kıvranıyordu. Normalde o gün çocuklarıma da getirecektim yoğun olması sebebiyle getirmedim. Yemez olaydım. Hastaneye başvurmayanların sayısı da yüksek. 4 bin kişi yemek yemiş. Hiç iyi değilim. Sürekli terliyorum, uyuyamıyorum. Karnım, tüm kemiklerim ağrıyor. Yemek yiyemiyorum" ifadelerini kullandı. Songül Dölcel ise "Bir ay önce Almanya'dan ablam ve yeğenim geldi. Şu an zehirlenme olayı yaşandığı dönercide döner yediler. Yeğenim karın ağrısı yaşadı, kustu, ishal oldu. Hastaneye götürdüğümüzde gıda zehirlenmesi yaşadığını söylediler. Bu olayda başımıza gelince olayın vahametini anladık" şeklinde konuştu.

BAYRAM TATİLİNE GELDİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

İstanbul'da tedavi altında olan İnanç Çeçen de (14), "Bayram tatili için İstanbul'dan Körfez'deki akrabalarıma geldim. Döner yemeğe gittik. Akşama doğru kusmaya başladım. Kusmaya devam edince hastaneye gittik. Serum takıldı. İstanbul'a eve geldim. Tekrar fenalaşınca hastaneye gittim. 3 gündür tedavi altına alındım ve hala hastanedeyim" diye konuştu.

"BÜYÜK BİR FİRMA… 2 TANE ŞUBELERİ VAR"

Zehirlenme olaylarının yaşandığı iş yerinin yakınında döner dükkanı işleten Fırat Çiçek, tavuktan zehirlenmelerin neyden kaynaklanabileceği hakkında açıklamalarda bulundu. Çiçek, "16 yıldır döner yapıyorum. Dönerin üstüne ilave tavuk eklemek zehirlenmeye sebep olmuş olabilir. Kullanım tesisatlarının temiz olmamasından kaynaklı zehirlenme olmuş olabilir. Kalmış döneri ertesi gün kullandıysa ondan olmuş olabilir. Büyük bir firma, 2 tane şubeleri var. Büyük bir zehirlenme ilk defa yaşandı. Daha önce midesi bozulan 2-3 kişi olabilir ama bu sayı abes bir rakam. İllaki hastaneye gitmeyen vardır ve sayı daha fazladır. Denetimlerin sıkı yapılması gerekiyor. Büyük döner takanlar fazla para kazanma isteği olanlardır. Biz küçük esnaflarda küçük döner olur. Hızlı pişirme zehirlenmeyi tetiklemez" şeklinde konuştu.

DÖNER DEĞİL ADETA BAKTERİ YUVASI

30 Mart'ta soslanarak hazırlanan tavuk etlerinin pişirilerek satışa başlandığı, soslu vaziyette muhafaza edilen etlerin 31 Mart, 1 Nisan ve 2 Nisan tarihlerinde pişirilerek satıldığı ifadeleri yer alan iddianamede vatandaşların rahatsızlanmasının ardından Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince işletmede denetim gerçekleştirildiği ve numune alındığı belirtildi.

NUMUNELER KONTROLE GÖNDERİLMİŞTİ...

Dava dosyasında tavuk etlerinden alınan numuneler üzerinde yapılan analizlere de yer verildi. Numunelerle ilgili Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'nce yapılan Mikrobiyolojik Muayene ve Analiz neticesinde işletmede satılan tavuk döner ürününün analiz raporunda bakteriler olan Bacillus cereus, Koagülaz pozitif staphylococcus, Listeria monocytigenes ve Salmonella spp varlığı tespit edildiği ve analiz sonucu döner numunesinin Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği'ne uygun olmadığı tespit edildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

Müşteki ve mağdurlar tarafından alınan hekim raporlarında zehirlenmelerin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olduğunun tespit edildi. İddianamede, zehirlenenler arasındaki 7 kişinin ise yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı şeklinde kanaat bildirildi. iddianamede, gıda mühendisi bilirkişisi tarafından hazırlanan rapor da yer aldı. Raporda, zehirlenmeye neden olacak etkenler paylaşılarak, davaya konu olan tavuk etlerin arefe günü toplu soslandıktan sonra 2-3 gün dolapta bek ilmesi ve pişirileceği günlerde ayrı olarak şişe takılarak pişirilse de sosta bekletilmesinin olayı tetiklemiş olabileceği, analiz neticesinde olumsuz çıkan bakterilerin, işletmelerinin gıda güvenliği yönünden bazı eksiklerinin olduğu izlenim verdiği belirtildi.

MEĞER 2-3 GÜN BEKLETİLİP...

Gıda bilirkişisi raporunda tavuk etleri taze olarak alınıp son kullanma tarihi geçmeden hazırlansa ve pişirilerek servis edilse bile etlerin sosta 2-3 gün bekletilip günlük pişirilerek servis edilmesi neticesinde zehirlenme olayı olduğu, bu ürünlerin hiçbir şekilde piyasaya arz edilmeyeceği de belirtildi. Gıda mühendisi raporunda, bulunan mikroorganizmadan Listeria monocytigenes bakterisi nadir de olsa ölümcül sonuçlara neden olabilmesi, analiz sonucunda bulunan mikroorganizma nedenlerinin ortak sebeplerinde yetersiz hijyen koşullarının sebep olmasından dolayı olaydan şüphelilerin sorumlu olduğu şeklinde kanaat bildirdi.

ŞÜPHELİLER ASGARİ DİKKAT VE ÖZEN YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRI HAREKET ETTİ

Cumhuriyet savcısı iddianamesinde 31 Mart, 1 Nisan ve 2 Nisan günü tüketilen tavuk döner ürünleri nedeniyle müştekilerin gıda zehirlenmesi geçirdiği, tavuk etinin 29 Mart günü soslanarak dolapta muhafaza sonrası 30 Mart günü tüketen müşterilerin herhangi bir şikayeti bulunmadığı, yaralanmaların tamamının devam eden diğer 3 günde meydana geldiğini ifadeleri yer aldı. Savcı, alınan raporlar doğrultusunda tavuk etinin yapısı gereği hassas ve hemen tüketilmesi gereken bir gıda olduğunu, bekletilmesi neticesinde üzerinde bakteri miktarının arttığını ve bu hususun yıllardan beri gıda sektöründe çalıştıklarını beyan eden şüpheliler dükkan işletmecisi E.T. ve döner ustası K.Y. tarafından bilinmesi gerektiği ancak şüphelilerin gıda sektörünün gerektirdiği asgari dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ederek hijyen eksikliği, etin uygun koşullarda pişirilmemesi ve muhafaza edilmemesi kaynaklı olarak müştekilerin gıda zehirlenmesi yaşamalarına neden olduklarını belirtti.