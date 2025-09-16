Bin kişinin zehirlendiği tavuk döner skandalında yeni gelişme! Türkiye’yi sarsan olayda 2 sanık serbest bırakılmıştı...

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI Müşteki ve mağdurlar tarafından alınan hekim raporlarında zehirlenmelerin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif olduğunun tespit edildi. İddianamede, zehirlenenler arasındaki 7 kişinin ise yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı şeklinde kanaat bildirildi. iddianamede, gıda mühendisi bilirkişisi tarafından hazırlanan rapor da yer aldı. Raporda, zehirlenmeye neden olacak etkenler paylaşılarak, davaya konu olan tavuk etlerin arefe günü toplu soslandıktan sonra 2-3 gün dolapta bek ilmesi ve pişirileceği günlerde ayrı olarak şişe takılarak pişirilse de sosta bekletilmesinin olayı tetiklemiş olabileceği, analiz neticesinde olumsuz çıkan bakterilerin, işletmelerinin gıda güvenliği yönünden bazı eksiklerinin olduğu izlenim verdiği belirtildi.

MEĞER 2-3 GÜN BEKLETİLİP... Gıda bilirkişisi raporunda tavuk etleri taze olarak alınıp son kullanma tarihi geçmeden hazırlansa ve pişirilerek servis edilse bile etlerin sosta 2-3 gün bekletilip günlük pişirilerek servis edilmesi neticesinde zehirlenme olayı olduğu, bu ürünlerin hiçbir şekilde piyasaya arz edilmeyeceği de belirtildi. Gıda mühendisi raporunda, bulunan mikroorganizmadan Listeria monocytigenes bakterisi nadir de olsa ölümcül sonuçlara neden olabilmesi, analiz sonucunda bulunan mikroorganizma nedenlerinin ortak sebeplerinde yetersiz hijyen koşullarının sebep olmasından dolayı olaydan şüphelilerin sorumlu olduğu şeklinde kanaat bildirdi.