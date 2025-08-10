SON DAKİKA | Tamir ettirmediği kamyonet kasası 15 yaşındaki Nisa’yı hayattan kopartmıştı! Bir canın bedeli 4 yıl hapis mi?
Son dakika haberi: Konya’nın Kadınhanı ilçesinde iki ay önce açık bırakılan kamyonet kasası kapağının çarptığı 15 yaşındaki Nisa Durgut’un ölümüne neden olan kamyonet sürücüsü Yaşar Ayyıldız (27) hakkında mahkeme kararını açıkladı. Tutuklu yargılanan Ayyıldız, ‘bilinçli taksirle ölümü neden olma’ suçundan ‘iyi hal’ indirimi ile 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.
Kaza, ilçeye bağlı Konya Caddesi üzerinde geçtiğimiz 6 Haziran günü Kurban Bayramı'nın birinci günü meydana geldi. Hakan Durgut, market alışverişi yapmak için evden çıkacağı sırada kardeşi Nisa'da kendisinin de dondurma alacağını söyleyip, motosiklete bindi. Ağabey Durgut, marketin önüne geldiğinde babası Ali Durgut'u arayıp marketlerin kapalı olduğunu söyledi.
9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
Kadınhanı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Yaşar Ayyıldız hakkında 'bilinçli taksirle ölümü neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda Yaşar Ayyıldız'ın kusurlu olduğu, motosikletin ise herhangi bir kusurunun olmadığı belirtildi. İddianamede Ayyıldız'ın ifadesine yer verildi.