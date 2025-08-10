SON DAKİKA | Tamir ettirmediği kamyonet kasası 15 yaşındaki Nisa’yı hayattan kopartmıştı! Bir canın bedeli 4 yıl hapis mi?

Kaza, ilçeye bağlı Konya Caddesi üzerinde geçtiğimiz 6 Haziran günü Kurban Bayramı'nın birinci günü meydana geldi. Hakan Durgut, market alışverişi yapmak için evden çıkacağı sırada kardeşi Nisa'da kendisinin de dondurma alacağını söyleyip, motosiklete bindi. Ağabey Durgut, marketin önüne geldiğinde babası Ali Durgut'u arayıp marketlerin kapalı olduğunu söyledi.

9 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Kadınhanı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu Yaşar Ayyıldız hakkında 'bilinçli taksirle ölümü neden olma' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede yer alan bilirkişi raporunda Yaşar Ayyıldız'ın kusurlu olduğu, motosikletin ise herhangi bir kusurunun olmadığı belirtildi. İddianamede Ayyıldız'ın ifadesine yer verildi.