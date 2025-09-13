BLOK3 konserinde skandal! Çocuğu çatıdan attılar yetmedi bir genci darbettiler!

Rapçi BLOK3 sahne adıyla tanınan Hakan Aydın’ın Mersin’deki konserinde skandal görüntüler ortaya çıktı. Çatıya çıkıp konseri izlemek isteyen bir genç aşağı atılırken, bir başka genç güvenlikler tarafından darp edildi. O anlar cep telefonuna yansıdı.

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2025 11:40 Son Güncelleme: 13 Eylül 2025 13:00

Rap dünyasında son dönemde adı sık sık gündeme gelen BLOK3 (Hakan Aydın) hakkında daha önce "kasten yaralama, tehdit, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" iddialarıyla soruşturma başlatılmıştı. Ünlü rapçi şimdi de son konserinde yaşanan olaylarla tepki topladı.

KONSERDE ÇATIYA ÇIKAN GENÇ AŞAĞI ATILDI Mersin'in Mezitli Belediyesi'ne ait Amfi Tiyatro'da dün akşam düzenlenen BLOK3 konseri yoğun ilgi gördü. Ancak bilet bulamayan bazı gençler konseri çatıdan izlemek istedi. Bu sırada özel güvenlik görevlileri çatıya çıkan gençlere sert müdahalede bulundu. Gençlerden biri aşağı atılırken, diğeri güvenlikler tarafından darp edildi. İŞTE O DEHŞET ANLARI BLOK3 konserinde skandal olay! Birini çatıdan attılar, birini darp ettiler! İşte o anlar... | Video