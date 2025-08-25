Boğaziçi yüzme yarışmasında akılalmaz olay! Rus yüzücü kayboldu! Arama çalışmaları başlatıldı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'u arama çalışmaları devam ediyor. Yarışa katılan 3 bin kişi arasında sadece 29 yaşındaki Svechnikov'un karaya çıkamaması üzerine ekipler, Boğazda seferber oldu. En son cumartesi günü Beyoğlu'nda bir otele yerleştiği öğrenilen yüzücüyü bulmak için zamana karşı yarış sürüyor.
İstanbul Boğazı'nda dün düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı.
İSTANBUL BOĞAZI'NDA KORKUTAN KAYIP: RUS YÜZÜCÜYE NE OLDU?
Yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov (29), bitiş noktasına ulaşamayınca kayıp olduğu anlaşıldı. 3 binden fazla kişinin katıldığı yarışta tek kayıp olan Svechnikov'u arama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
OLAY ANI VE SONRASI
Yarış, Beykoz Kanlıca'dan başlayarak Kuruçeşme'de sona eriyordu. Yarışmacıların teker teker karaya çıktığı esnada, 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un bitiş noktasına ulaşamadığı fark edildi. Hemen polise haber verilmesi üzerine, İstanbul Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Boğazda hem havadan hem de denizden geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.