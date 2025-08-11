Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'dan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e ziyaret
Bakan Güler, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Damka ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.
Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i ziyaret etti.
Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, Ankara'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Güler ile Bakan Damka Milli Savunma Bakanlığında (MSB) bir araya geldi.
MSB'nin sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin video paylaşıldı.