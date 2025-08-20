Bolu Mengen'de orman yangını: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Bolu Mengen'de orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlerle havadan ve karadan müdahale başladı.
Bolu Mengen-Devrek kara yolunun Kaymakcuma mevkisinde, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, rüzgar nedeniyle büyüyen yangına müdahale etmeye başladı. Bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.