Boş bırakılan valiz ekipleri teyakkuza geçirdi

Olay, Osmangazi ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Köprü altında sahipsiz bir valiz gören vatandaşlar durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alarma geçti.

Bölge abluka altına alınırken, yolu kullanan sürücüler için trafik kontrollü olarak kapatıldı. Polis, şüpheli valize yaklaşıp kontrol etti. Yapılan kontrolde valizin boş olduğu olduğu ortaya çıktı. Derin bir nefes alan vatandaşlar ise olayı meraklı gözlerle izledi.