Boğazı kesilen Saliha Akkaş’tan acı haber! Boşanma isteği sonu oldu

Olay, önceki gün Ankara'nın Çankaya ilçesi Güvenlik Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Boşanma sürecinde olduğu eşi Salih Akkaş'la konuşmak isteyen Saliha Akkaş, iki çocuğunun babasını evine aldı. Kısa sürede aralarında başlayan tartışma büyüyünce, 45 yaşındaki Salih Akkaş yanında getirdiği bıçakla Saliha Akkaş'ın boğazını kesti. Ardından evdeki bir odaya geçip kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi.

YOĞUN BAKIMDAKİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Olayın ardından komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı halde bulunan Saliha Akkaş, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Akkaş, sabaha karşı hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARINI İHLAL ETMİŞ

Çiftin bir süredir ayrı yaşadığı ve iki çocuklarından birinin annesiyle, diğerinin ise babasıyla kaldığı öğrenildi. Katil zanlısı Salih Akkaş hakkında "eşe karşı tehdit ve hakaret" ile "uzaklaştırma kararına uymama" suçlarından işlem yapıldığı ortaya çıktı.