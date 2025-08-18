Boya lekeli sıfır araç davasında emsal karar: Yargıtay tüketiciyi haklı buldu...
Ankara'da sıfır kilometre olarak satın aldığı aracında boya lekeleriyle karşılaşan bir vatandaş, dava açtığı bayiyi mahkemede mağlup etti. Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararı, tüketici haklarında yeni bir dönemi başlatıyor. Mahkeme, aracın "gizli ayıplı" olduğunu belirterek, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.
Ankara'da bir vatandaş, yetkili bayiden sıfır kilometre olarak satın aldığı aracını incelediğinde, kaput, çamurluk, tavan ve bagaj kapağında tortu şeklinde lekeler olduğunu fark etti. Durumu bayi yetkililerine bildirdiğinde, "yıkamadan kaynaklandığı ve cila işlemiyle geçeceği" cevabını aldı. Ancak uygulanan cila işlemine rağmen lekeler kaybolmadı.
'GİZLİ AYIP' NEDENİYLE DAVA AÇTI
Lekelerin giderilememesi üzerine, araç sahibi hatasız ve sorunsuz yeni bir araç talep etti. Bayi tarafından bu talebin reddedilmesiyle birlikte, vatandaş Ankara 8. Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı. Davacı, otomobilinin ayıpsız misliyle değiştirilmesini istedi. Davalı şirket ise aracın boyasının standartlara uygun olduğunu ve lekelerin giderildiğini savunarak davanın reddini talep etti.
TÜKETİCİ MAHKEMESİ VE YARGITAY HAKLI BULDU
Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, davacıyı haklı bularak aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi. Mahkeme, araçtaki sorunun "gizli ayıp" niteliğinde olduğunu ve sıfır kilometrelik bir araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceğini belirtti. Bu karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi tarafından da onandı.