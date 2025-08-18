Boya lekeli sıfır araç davasında emsal karar: Yargıtay tüketiciyi haklı buldu...

Ankara'da sıfır kilometre olarak satın aldığı aracında boya lekeleriyle karşılaşan bir vatandaş, dava açtığı bayiyi mahkemede mağlup etti. Yargıtay'ın emsal niteliğindeki kararı, tüketici haklarında yeni bir dönemi başlatıyor. Mahkeme, aracın "gizli ayıplı" olduğunu belirterek, aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine hükmetti.

Ankara'da bir vatandaş, yetkili bayiden sıfır kilometre olarak satın aldığı aracını incelediğinde, kaput, çamurluk, tavan ve bagaj kapağında tortu şeklinde lekeler olduğunu fark etti. Durumu bayi yetkililerine bildirdiğinde, "yıkamadan kaynaklandığı ve cila işlemiyle geçeceği" cevabını aldı. Ancak uygulanan cila işlemine rağmen lekeler kaybolmadı.

'GİZLİ AYIP' NEDENİYLE DAVA AÇTI

Lekelerin giderilememesi üzerine, araç sahibi hatasız ve sorunsuz yeni bir araç talep etti. Bayi tarafından bu talebin reddedilmesiyle birlikte, vatandaş Ankara 8. Tüketici Mahkemesi'ne dava açtı. Davacı, otomobilinin ayıpsız misliyle değiştirilmesini istedi. Davalı şirket ise aracın boyasının standartlara uygun olduğunu ve lekelerin giderildiğini savunarak davanın reddini talep etti.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ VE YARGITAY HAKLI BULDU

Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, davacıyı haklı bularak aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine karar verdi. Mahkeme, araçtaki sorunun "gizli ayıp" niteliğinde olduğunu ve sıfır kilometrelik bir araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceğini belirtti. Bu karar, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi tarafından da onandı.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR!

Son olarak temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Yargıtay kararında, araçtaki ayıbın kullanıcı hatasından kaynaklanmadığına vurgu yapıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Aracın kaportasındaki boya atmalarının halen devam ettiği ve gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine de uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir."

Bu emsal karar, sıfır kilometre araç satın alan tüketicilerin haklarını koruma altına alarak, araçtaki gizli ayıplardan dolayı araç değişimini yasal bir hak haline getiriyor.