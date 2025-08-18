Boya lekeli sıfır araç davasında emsal karar: Yargıtay tüketiciyi haklı buldu...

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR!

Son olarak temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin kararını hukuka uygun buldu. Yargıtay kararında, araçtaki ayıbın kullanıcı hatasından kaynaklanmadığına vurgu yapıldı. Kararda şu ifadelere yer verildi: "Aracın kaportasındaki boya atmalarının halen devam ettiği ve gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyete ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine de uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir."