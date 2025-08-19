Böyle vicdansızlık görülmedi! FETÖ yalanı işe şehit babasını dolandırdılar: İkinci kez vuruldum!

'Allah Allah nidasıyla aldığımız bu vatanı çapulculara mı bırakacağız. Bu FETÖ'cüleri bulalım, bunlar buradan para kaçırıyorlar' dediler. Bizde öyle deyince devlet yanlısıyız, her şeyimizi döktük. Benim oğlum vatan sevdalısıydı, bende öyleyim zaten devlet memuru emeklisiyim. Bu FETÖ'cüler bulunsun dedik ama meğerse bizi dolandırıyorlarmış. Paraları bizden 'Tarla aldım, gübre aldım' diyerek göster dediler. Bende bankadaki görevliye öyle deyip paraları gönderdim. Sonra bir kişi bana 'Bunlar bana sahtekar' deyince uyandım. Ceyhan Emniyet Müdürlüğü'ne gittim, onlardan Allah razı olsun. Paranın yarısını kurtardım" dedi.

"ŞEHİT TAZMİNATI İLE DAMI AKAN EVİMİZİ YAPTIRACAKTIK AMA…" Yiğit, "Ceyhan'daki evimiz eski, evimiz akıyor. Rahmetlik oğlum için Ceyhan'a ev yaptıracaktım. Ev yarım kaldı, yaptıramadım. Ev için ayırdığımız parayı dolandırıcılara kaptırdık. Ben daha önce izlediğim haberlerde bunlara pabuç bırakmam diyordum ama beni hipnoz ettiler. Bizi arabayla zaten takip ediyorlardı. Ceyhan'da petrole girince 'Siz niye burada bekliyorsunuz' diye bizi uyardılar. Telefonu hiç kapatmadık" diye konuştu.