Böyle vicdansızlık görülmedi! FETÖ yalanı işe şehit babasını dolandırdılar: İkinci kez vuruldum!
Dolandırıcıların hedefinde bu kez şehit babası vardı… Adana’da kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan şüpheliler Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit’in babası Mehmet Yiğit'i "Eşinizin kimlik bilgileri FETÖ'cülerin eline geçti, vatanı FETÖ'cülere mi bırakacağız" diyerek kandırdı. Devletin verdiği tazminatı dolandırıcılara kaptıran şehit babası yaşadıklarını gözyaşları ile anlattı.
Özel Harekat Polisi Yiğitcan Yiğit, Tunceli'de görevliyken 14 Kasım 2024 günü atış eğitim alanında meydana gelen kaza sonucunda şehit oldu. Yeni evli şehit Yiğit, memleketi Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Isırganlı köyünde toprağa verildi.
Haziran ayının başında baba Mehmet Yiğit'e (58) 2 milyon 450 bin lira şehit tazminatı verildi. Baba Yiğit, şehit tazminatı ile köydeki damı akan evini yaptırmayı planlıyordu. Ancak kendini savcı ve polis olarak tanıtan dolandırıcılar "FETÖ eşinizin kimlik bilgilerine ulaşmış hesabınızı boşaltacak" yalanıyla şehit tazminatını tarla ve gübre parası olarak kendilerini yatırttı.
"BENİM OĞLUM VATAN SEVDALISIYDI"
Yaşadığı olayı anlatan Şehit babası Yiğit, "Kurban Bayramında bacanağım Necmi Yaplıcan'ın (68) yanına gittim. Bacanağımı telefonla aradılar 'Sizin hesabınızı kopyaladılar, videoları Whatsaptan atayım' dediler. O da benim Whatsapım yok deyince benim telefonuma yolladılar. Sonra da 'Meryem Yiğit senin neyin oluyor' diye bana sordular. Bende eşim oluyor deyince yakalanan FETÖ'cülerin fotoğrafını bana atıp eşimin adına düzenlenmiş kimliği attılar. Bize 155'i arayın dediler bizde aradık ama meğerse bunlar onu da kendilerine bağlamış.