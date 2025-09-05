Böylesi şeytanın aklına gelmez! Önce kiralayıp sonra çaldılar
Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen oto hırsızlığında, hırsızlar şimdiye kadar duyulmamış bir yöntemi kullanarak kiraladıkları aracı teslim ettikten sonra sanki kendi araçlarıymış gibi bulunduğu yere gidip hiç zorluk çekmeden çaldılar.
Kocaeli Derince ilçesinde meydana gelen sıradan bir oto hırsızlığı, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması sonrası ortaya çıkan yeni gelişmeler ile gündem oldu.
Kocaeli Derince ilçesinde faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketinin yapmış olduğu hırsızlık ihbarı sonrasında başlatılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren kişilerin daha önceden firmadan kiraladıkları aracın anahtarını kopyalayıp, aracın içerisinde gözle görülmeyecek bir noktaya araç takip cihazı yerleştirdikleri ve sonrasında aracı teslim ettikten bir süre sonra, aracın bulunduğu konuma gelerek aracı çaldıkları belirlendi.
İSTANBUL'DA YAKALANDILAR
Devam eden çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştiren M.B.K. (41) ve Ö. S. (33) isimli şüpheliler ,İstanbul ilinde yapılan operasyonla, çalınan araçla birlikte yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde 1 şasi ve beyin okuma cihazı, 1araç anahtarlarını kopyalamaya yarayan cihaz, 3 çift sahte plaka, 3 çalıntı araç ruhsatı, 3 farklı araçlara ait kopyalanmış araç anahtarı ve 11 Adet kopyalamaya hazır ham araç anahtarı ele geçirildi.