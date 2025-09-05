Böylesi şeytanın aklına gelmez! Önce kiralayıp sonra çaldılar

Kocaeli'nin Derince ilçesinde meydana gelen oto hırsızlığında, hırsızlar şimdiye kadar duyulmamış bir yöntemi kullanarak kiraladıkları aracı teslim ettikten sonra sanki kendi araçlarıymış gibi bulunduğu yere gidip hiç zorluk çekmeden çaldılar.

Giriş Tarihi: 05 Eylül 2025 18:13 Son Güncelleme: 05 Eylül 2025 18:27

Kocaeli Derince ilçesinde meydana gelen sıradan bir oto hırsızlığı, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması sonrası ortaya çıkan yeni gelişmeler ile gündem oldu.

Kocaeli Derince ilçesinde faaliyet gösteren bir araç kiralama şirketinin yapmış olduğu hırsızlık ihbarı sonrasında başlatılan çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştiren kişilerin daha önceden firmadan kiraladıkları aracın anahtarını kopyalayıp, aracın içerisinde gözle görülmeyecek bir noktaya araç takip cihazı yerleştirdikleri ve sonrasında aracı teslim ettikten bir süre sonra, aracın bulunduğu konuma gelerek aracı çaldıkları belirlendi.