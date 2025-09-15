Bu kedi fanatik Trabzonsporlu: Bordo mavi taraftarı kedi Tom’a maç izleyebilmesi için Trabzonspor Kulübü’nden özel izin!

Evren Yolcu, hayali gerçekleştiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "Tom, Trabzonspor'un forma reklamında oynamıştı. Ben de kulüpten küçük bir ricada bulunmuştum. Tek maç dahi olsa Tom'un stadyumda maç izlemesi için Demirören Haaber Ajansı aracılığıyla da çağrıda bulunmuştum. Afişler bastırıp sokaklara asmıştım. Taleplerde bulunarak yardımcı olunmasını istemiştim.

Sonunda taleplerimiz karşılandı. Trabzonspor kabul etti. Bu yüzden çok mutluyum. Uzun zaman üstüne hayalimizin gerçek olması adına Tom ve ben çok mutluyuz. 1 kere dahi olsa hayalimiz gerçek oldu. Tom da bu anı ve duyguyu tıpkı gerçek bir Trabzonspor taraftarı gibi yaşadı" diye konuştu.