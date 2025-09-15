Bu kedi fanatik Trabzonsporlu: Bordo mavi taraftarı kedi Tom'a maç izleyebilmesi için Trabzonspor Kulübü'nden özel izin!
Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu, kedisi Tom'a özel tasarımlı bordo mavili forma giydirdi, omzunda gezdirdi. Tek isteği ise Trabzonspor'un stadına kedisiyle birlikte girebilmekti. Tom’un stadyuma alınması için başlattığı afişli çağrı başlatan Yolcu'ya özel izin verildi. Yolcu, “Tom, bu anı ve duyguyu tıpkı gerçek bir Trabzonspor taraftarı gibi yaşadı” dedi.
Kentte belediyede görev yapan fanatik Trabzonspor taraftarı Evren Yolcu, özel tasarımlı bordo mavili forma giydirip, kaşkol takarak omzunda gezdirdiği, ekran başında Trabzonspor'un maçlarını birlikte izlediği kedisi 'Tom'un stadyuma alınması için 8 ay önce sokakta aydınlatma direklerine yapıştırdığı afişlerle çağrıda bulundu.
Trabzonspor Kulübü, Yolcu'nun, 2 aylıkken sahiplendiği Tom'un fotoğraflarının yer alıp üzerine, 'Ben ne zaman stada gireceğim?' yazılı afişlere kayıtsız kalmadı. Bordo mavili kulüp, Yolcu ile kedisinin, tribünden maç izlemesine olanak sağladı. Evcil hayvanların stadyuma alınmaması nedeniyle bugüne kadar maçları yalnızca televizyondan izleyebilen 'Tom', özel izinle, sahibiyle birlikte maç için stada alındı.
Trabzonspor'un forma tanıtım reklamında rol alarak bordo mavililerin gönlünde taht kuran 2 yaşındaki Tom, tek seferliğine özel izinle tribünden Süper Lig'in 4'üncü haftasında 1-1'lik skorla sona eren Trabzonspor-Samsunspor maçını izleme imkanı buldu. Tom'un bordo mavili formasıyla sahibinin omzunda maç izlediği görüntüler, sosyal medyada ilgi topladı.