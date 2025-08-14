Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

Bu zaman diliminde tüketilen kahvenin insanların ruh halini olumlu bir şekilde iyileştirdiği belirtilirken, öğleden sonra içilen kahvenin benzer etkiyi sağlamadığı da kaydedildi.

Bili insanları, kahve içmenin insana birçok faydası olduğunu bildiriyor. Uyanıklığı artırmanın yanı sıra kahve içmek kalp sağlığını destekleyebilir, metabolizmayı hızlandırabilir ve kronik hastalık riskini azaltabilir. Bunun en büyük nedeni ise siyah kahvenin iltihapla savaşan antioksidanlar da dahil olmak üzere biyoaktif maddeler açısından zengin olmasıdır.

STRES HORMONUNU AZALTIR!

Uzmanlar saat 09:30-11:30 arasında yani sabah uyandıktan bir ila üç saat sonra kahve içmenin kortizol seviyeleri için daha iyi olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, "Doğal kortizol seviyeleriniz uyandıktan 30 ila 60 dakika sonra zirveye ulaşır ve gün ilerledikçe kademeli olarak azalmaya başlar, bu nedenle azalma saatlerinde yani uyandıktan bir ila üç saat sonra kahve tüketmek idealdir" diyor.