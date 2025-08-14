Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

Birçok insan için güne kahve ile başlamak bir rutindir. Bu kişiler için taze bir fincan kahve içmek genellikle hayatın basit zevklerinden biri olarak kabul edilir. Kafein sayesinde kişiye enerji katan bu içecek gün içinde hem performansı artırır hem de zihni açar. Peki, sabah içilen bir fincan kahvenin size enerji vermesinden ziyade duygu durumunuzu da değiştirebileceğini biliyor muydunuz? İşte detaylar…

Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

Ulusal Kahve Birliği'nin raporuna göre 2024 yılında kahve tüketiminin son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya çıkardı. Kahve içmeden güne başlamayı aklının ucundan bile geçirmeyen insanlar için iyi haber ise, kahvenin yeterli miktarda tüketildiğinde vücudunuza ve zihninize olan inanılmaz faydaları olmasıdır.

Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

Bilim insanları, kafeinin beyinde adenosin adlı kimyasala bağlı reseptörleri engellediğini aktarırken, bu durumun uyku hissini azalttığını vurguladı.

Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

Ayrıca bu blokajın aynı zamanda dolaylı olarak da dopamin seviyelerini yükselttiği ve bunun da ruh halini iyileştirdiğini belirtti.

Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

MUTLULUK HORMONU SALGILATIYOR!

Bilim insanları, 200'den fazla gencin verilerini takip ederek, hangi saatlerde kahve içmenin insanları daha mutlu ettiğini bulmaya çalıştı.

Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

Yapılan incelemelerde, kahve tüketmenin insanları daha mutlu kıldığı belirtilirken bunun etkisinin en yoğun görüldüğü saati de tespit ettiler.

Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

Araştırmada sabah uyandıktan sonraki 2.5 saatlik zaman diliminde tüketilen kahvenin insanları daha mutlu ettiği açıklandı.

Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

ÖĞLEDEN SONRA AYNI ETKİYİ SAĞLAMIYOR!

Bu zaman diliminde tüketilen kahvenin insanların ruh halini olumlu bir şekilde iyileştirdiği belirtilirken, öğleden sonra içilen kahvenin benzer etkiyi sağlamadığı da kaydedildi.

Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

YALNIZCA MUTLULUK DEĞİL AYNI ZAMANDA BUNLARI DA SAĞLIYOR

Bili insanları, kahve içmenin insana birçok faydası olduğunu bildiriyor. Uyanıklığı artırmanın yanı sıra kahve içmek kalp sağlığını destekleyebilir, metabolizmayı hızlandırabilir ve kronik hastalık riskini azaltabilir. Bunun en büyük nedeni ise siyah kahvenin iltihapla savaşan antioksidanlar da dahil olmak üzere biyoaktif maddeler açısından zengin olmasıdır.

Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

STRES HORMONUNU AZALTIR!

Uzmanlar saat 09:30-11:30 arasında yani sabah uyandıktan bir ila üç saat sonra kahve içmenin kortizol seviyeleri için daha iyi olduğunu belirtiyor.

Uzmanlar, "Doğal kortizol seviyeleriniz uyandıktan 30 ila 60 dakika sonra zirveye ulaşır ve gün ilerledikçe kademeli olarak azalmaya başlar, bu nedenle azalma saatlerinde yani uyandıktan bir ila üç saat sonra kahve tüketmek idealdir" diyor.

Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

Bu durum kişiden kişiye göre farklılık göstererek, kortizolün düşmesinin dört saate kadar sürebileceğini de ekliyor.

Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

Ayrıca uzmanlar, "Kafein kortizolü yükseltebilir ve bu etki, kafeine duyarlı veya kronik stres altında olan kişilerde daha belirgindir" diye belirtiyor.

Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

Ancak, düzenli olarak kafein tüketen kişilerde zamanla vücut buna uyum sağladığı için kortizol seviyesinde daha küçük bir artış olabilir.

Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

KAHVE İÇMEK İÇİN EN İYİ SAAT NE ZAMANDIR?

Kahve içmek için en iyi saat aralığı kiliye ve çalışma programına göre değişkenlik gösteriyor olsa da uzmanlar, standart iş saatlerinde çalışan ortalama bir kişi için sabahın ideal bir zaman aralığı olduğunu biliyor.

Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

Uzmanlar, "Kahve içmek için en iyi zamanın 9:30 ile 11:30 arası, sabahın ilk saatleri ile geç saatleridir" diyor.

Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

Ayrıca sözlerine, İnsanların uyandıktan yaklaşık bir ila üç saat sonra kahve içmeyi hedeflemeleri gerektiğini de ekliyor.

Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…

EN SAĞLIKLI KAHVE HANGİSİ?

Kahve alışkanlıklarınızı daha faydalı hale getirmek isterseniz, en sağlıklı kahvenin hafif kavrulmuş çekirdeklerden yapılan, krema veya şeker ilavesiz, sıcak demlenmiş, filtre kahve olacaktır.