Bu saat aralığında kahve içmek mutluluk veriyor! Bilim insanları araştırdı: Uyandığınız gibi tüketmek yerine…
Birçok insan için güne kahve ile başlamak bir rutindir. Bu kişiler için taze bir fincan kahve içmek genellikle hayatın basit zevklerinden biri olarak kabul edilir. Kafein sayesinde kişiye enerji katan bu içecek gün içinde hem performansı artırır hem de zihni açar. Peki, sabah içilen bir fincan kahvenin size enerji vermesinden ziyade duygu durumunuzu da değiştirebileceğini biliyor muydunuz? İşte detaylar…
Ulusal Kahve Birliği'nin raporuna göre 2024 yılında kahve tüketiminin son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya çıkardı. Kahve içmeden güne başlamayı aklının ucundan bile geçirmeyen insanlar için iyi haber ise, kahvenin yeterli miktarda tüketildiğinde vücudunuza ve zihninize olan inanılmaz faydaları olmasıdır.
Bilim insanları, kafeinin beyinde adenosin adlı kimyasala bağlı reseptörleri engellediğini aktarırken, bu durumun uyku hissini azalttığını vurguladı.
Ayrıca bu blokajın aynı zamanda dolaylı olarak da dopamin seviyelerini yükselttiği ve bunun da ruh halini iyileştirdiğini belirtti.