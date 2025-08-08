Bu şehirde kediler birer birer boğuluyor! Belediye harekete geçti: "Çözümümüz..."

O şehirde kediler birer birer boğuluyor! Gözde turizm merkezlerinden birinde yaşanan bu trajedi, yürek burkuyor. Tarihi kanalların çevresinde sessizce gerçekleşen bu kayıplar sonunda yetkilileri harekete geçirdi. Her biri sevimli bir can olan kedileri korumak için şehir şimdi sıra dışı bir çözümle gündemde…

Amsterdam'da son dönemde artan kedi boğulmaları, yetkilileri harekete geçirdi. Kent, kanallarda kedilerin hayatını kurtaracak ahşap merdivenler yerleştirmeye hazırlanıyor.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam, tarihi ve turistik kanallarıyla dünya çapında tanınan bir şehir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu ikonik su yolları, görsel olarak büyüleyici olsa da şehirdeki kediler için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Özellikle dar sokaklarla çevrili olan bu kanallar, kedilerin suya düşmesi halinde yukarı çıkmalarını neredeyse imkânsız hale getiriyor.

Son altı ayda sadece şehir merkezinde 19 kedinin boğularak hayatını kaybettiği açıklandı. Bu üzücü tablo, hayvan hakları savunucuları ve belediye yetkililerini harekete geçirdi.

KEDİLER İÇİN KURTULUŞ MERDİVENİ PROJESİ BAŞLATILDI

Amsterdam Belediyesi, kedilerin kanallardan çıkabilmesini sağlayacak küçük ahşap merdivenler yerleştirmek için düğmeye bastı. Bu kapsamda 100.000 euro (yaklaşık 116.400 Amerikan doları) bütçe ayrıldı. Proje, Hayvanları Koruma Partisi (PvdD) temsilcisi Judith Krom tarafından meclise sunuldu ve 10 Temmuz'da belediye meclisi tarafından onaylandı.

Judith Krom, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Basit bir önlemle büyük acıların önüne geçilebilir. Bu proje, şehir olarak hayvanların yaşam hakkına sahip çıktığımızı gösteriyor."

HANGİ KANALLARA MERDİVEN YERLEŞTİRİLECEK?

Projenin uygulanmasında, Amsterdam'daki hayvan kurtarma örgütü Dierenambulance ile iş birliği yapılacak. Kurum, kedilerin en çok suya düştüğü ve çıkmakta zorlandığı bölgeleri belirleyecek. Riskli bölgeler belirlendikten sonra, yıl sonuna kadar merdivenlerin montajı yapılacak.

UZMANLARDAN DESTEK: "GERÇEKTEN HAYAT KURTARABİLİR"

Kedi davranışları ve güvenliği üzerine çalışan Katten Kenniscentrum (Kedi Bilgi Merkezi) uzmanlarından Maggie Ruitenberg, projeyi desteklediğini açıkladı. Hollanda'nın önde gelen gazetelerinden Volkskrant'a konuşan Ruitenberg, şu ifadeleri kullandı:

"Kediler, aniden ürktüklerinde kolayca suya düşebilir. Bir merdiven onların hayatını gerçekten kurtarabilir — yeter ki sayıca yeterli olsun."

BENZER UYGULAMALAR DİĞER ŞEHİRLERE DE YAYILIYOR

Amsterdam'ın ardından, Amersfoort şehri de benzer bir adım attı. Şehir yönetimi, 300 adet kedi çıkış rampası yerleştireceğini duyurdu. Bu gelişmeler, Hollanda genelinde hayvan refahına verilen önemin artmakta olduğunun göstergesi.