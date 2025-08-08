Bu şehirde kediler birer birer boğuluyor! Belediye harekete geçti: "Çözümümüz..."
O şehirde kediler birer birer boğuluyor! Gözde turizm merkezlerinden birinde yaşanan bu trajedi, yürek burkuyor. Tarihi kanalların çevresinde sessizce gerçekleşen bu kayıplar sonunda yetkilileri harekete geçirdi. Her biri sevimli bir can olan kedileri korumak için şehir şimdi sıra dışı bir çözümle gündemde…
Amsterdam'da son dönemde artan kedi boğulmaları, yetkilileri harekete geçirdi. Kent, kanallarda kedilerin hayatını kurtaracak ahşap merdivenler yerleştirmeye hazırlanıyor.
Hollanda'nın başkenti Amsterdam, tarihi ve turistik kanallarıyla dünya çapında tanınan bir şehir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu ikonik su yolları, görsel olarak büyüleyici olsa da şehirdeki kediler için ciddi bir tehlike oluşturuyor.
Özellikle dar sokaklarla çevrili olan bu kanallar, kedilerin suya düşmesi halinde yukarı çıkmalarını neredeyse imkânsız hale getiriyor.
Son altı ayda sadece şehir merkezinde 19 kedinin boğularak hayatını kaybettiği açıklandı. Bu üzücü tablo, hayvan hakları savunucuları ve belediye yetkililerini harekete geçirdi.