Bu şehirde kediler birer birer boğuluyor! Belediye harekete geçti: "Çözümümüz..."

Hollanda'nın başkenti Amsterdam, tarihi ve turistik kanallarıyla dünya çapında tanınan bir şehir. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu ikonik su yolları, görsel olarak büyüleyici olsa da şehirdeki kediler için ciddi bir tehlike oluşturuyor.

Özellikle dar sokaklarla çevrili olan bu kanallar, kedilerin suya düşmesi halinde yukarı çıkmalarını neredeyse imkânsız hale getiriyor.