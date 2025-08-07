Bungalovdaki gizli kamera skandalında pes dedirten sözler: Bundan haberimiz yoktu!
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bir bungalovda gizli kamera skandalıyla ilgili tutuklu bulunan işletme sahibi ve arkadaşı, ilk kez hakim karşısına çıktı. Olayla ilgili yapılan savunmalarda sanıklar, ampul içine yerleştirilen gizli kameradan haberdar olmadıklarını öne sürdü. Mahkeme sonrası ise sanık ve mağdur taraflar arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. İşte davanın detayları...
30 Mart tarihinde İstanbul'dan Sapanca'daki bir bungalovu kiralayan Kozan ailesi, odalarındaki ampulün içinde gizli bir kamera bulmuştu. Aile, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu. Yapılan ihbar sonrasında konuya ilişkin çalışma başlatan ekipler, işletme sahibi Hüseyin K. (31) ve arkadaşı Tansel S.'yi (48) gözaltına aldı. İfadeleri alınan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili hazırlanan ve Sapanca Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame 2 kişinin ayrı ayrı 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme' suçundan 1,5 yıldan 4,5 yıla kadar cezalandırılmaları talep ediliyor. Sapanca Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada sanıklar, ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanıklar, gizli kameranın varlığından habersiz olduklarını savundular. Hüseyin K., olay günü başka bungalovlarla ilgilendiğini söylerken, Tansel S.'nin müştekilerle ilgilendiğini belirterek, ampuldeki kamerayı fark etmediğini söyledi. Hüseyin K., "Bu ampulü depoya koydum, diğer ampullerden farkı yoktu" dedi. Tansel S. ise ampulün sensörlü olduğunu ve gizli kamera olduğunu düşünmediğini ifade etti.
İlk duruşmasında savunmasını veren tutuklu sanık Hüseyin K., "Soruşturma esnasında verdiğim beyanları tekrar ederim. Olay günü ben diğer bungalovdakilerle ilgilenirken tutuklu sanık Tansel, diğer bungalovdaki müştekilerle ilgilendi. Olay günü 29 Mart tarihinde dava dışı müşterileri bungalova yerleştirip ayrılmıştım. Müştekileri karşılayan ve bungalova yerleştiren Tansel'dir. Müştekiler rezervasyon için ben irtibata geçtim. Bungalovun ücretini bir kısmını hatırladığım kadar 16 bin lirasını Mesut Kozan'dan aldım, diğer kısmını girişte Tansel ilgilendiği için o aldı. Müştekiler gelmeden önce 7 Mart'ta kamera bulunan ampulü buldum ve fotoğrafını göndererek ne olduğunu sordum, onun bana ne yazdığını hatırlamıyorum. Bunu soruşturma esnasında söylemek aklıma gelmedi. Ben bu kameralı ampul ile diğer ampuller arasında herhangi bir fark görmedim, depoya koydum. Bu ampul bungalovdaki masanın üzerinde duruyordu. Bu ampulün depodan bungalovdaki jakuzinin üstündeki tesisata nasıl takıldığını bilmiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti tarafından R.Z. adlı kişiyle kameralı ampul hakkındaki konuşmalarına yönelik sorulan soruya ise sanık Hüseyin K., "R.Z. adında birini tanımıyorum. Bu yazışmalar bana ait değil benim rehberimde R.Z. adında bir kişi bile kayıtlı değil" cevabını verdi. Tutuklu sanık Hüseyin K., "Tansel, bana bungalovda ara sıra yardıma geliyordu. Beraber temizlik yapıyor, müşterilerle ilgileniyordu. Isıtmalarda sorun olduğunda kazanla ve elektrikle ilgileniyordu. Telefonumda tespit edilen programlar benim tesisimin dış güvenliği için kullandığı programlar. Dış kamera görüntülerini izleyebilmem için yüklediğim programdır. Söz konusu ampulden görüntü izlemedim, aktarmadım. Söz konusu ampulü diğer ampuller gibi zannettim, Tansel'in olabileceğini düşündüm. Mağdurum, zararım ve suçlunun en çok ortaya çıkmasını ben isterim. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.