Bungalovdaki gizli kamera skandalında sanıkların yargılanmasına devam edildi: “Veri silinmesi söz konusu değildir”

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalovda ampul içerisine gizlenmiş kamera tespit edilmişti. Durum üzerine yapılan çalışmalarda, 2 kişi tutuklandı. Öte yandan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan H.K, telefonunu kendi isteğiyle polislere teslim ettiğini belirterek, veri silinmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Giriş Tarihi: 03 Eylül 2025 20:51

Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar H.K. ve T.S, müştekiler M.K. ve eşi P.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz verilen sanık H.K, önceki beyanlarını tekrar ederek, "Kamera meselesini olaydan bir gün sonra öğrendim. Telefonu kendi rızamla polislere teslim ettim, veri silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kendim teslim oldum, kaçmaya bile teşebbüs etmedim. Bu sebeple tahliyemi talep ederim." dedi.

"OLAYLA İLGİLİ TEK ALAKAM AMPULDEKİ PARMAK İZİMDİR" Sanık T.S. de işletmenin finansörü olduğunu dile getirdi. "Olayla tek alakam, ampulde bulunan parmak izimdir." diyen T.S, şu beyanlarda bulundu: "İşletmede bulunan tüm ampullerde, taşlarda parmak izimin olması normaldir. Ampulü diğer ampullerden farklı olarak görmediğim için çekmeceye koyduğumu hatırlıyorum, burada bir sürü ampul vardı. Bu olayla hiçbir alakam olmadığı halde mağdur edildim. Beraatimi talep ediyorum.