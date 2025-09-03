Bungalovdaki gizli kamera skandalında sanıkların yargılanmasına devam edildi: “Veri silinmesi söz konusu değildir”

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalovda ampul içerisine gizlenmiş kamera tespit edilmişti. Durum üzerine yapılan çalışmalarda, 2 kişi tutuklandı. Öte yandan sanıkların yargılanmasına devam edildi. Sanıklardan H.K, telefonunu kendi isteğiyle polislere teslim ettiğini belirterek, veri silinmesinin söz konusu olmadığını dile getirdi.

Bungalovdaki gizli kamera skandalında sanıkların yargılanmasına devam edildi: Veri silinmesi söz konusu değildir
AA

Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar H.K. ve T.S, müştekiler M.K. ve eşi P.K. ile taraf avukatları hazır bulundu. Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz verilen sanık H.K, önceki beyanlarını tekrar ederek, "Kamera meselesini olaydan bir gün sonra öğrendim. Telefonu kendi rızamla polislere teslim ettim, veri silinmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kendim teslim oldum, kaçmaya bile teşebbüs etmedim. Bu sebeple tahliyemi talep ederim." dedi.

Bungalovdaki gizli kamera skandalında sanıkların yargılanmasına devam edildi: Veri silinmesi söz konusu değildir

"OLAYLA İLGİLİ TEK ALAKAM AMPULDEKİ PARMAK İZİMDİR"

Sanık T.S. de işletmenin finansörü olduğunu dile getirdi. "Olayla tek alakam, ampulde bulunan parmak izimdir." diyen T.S, şu beyanlarda bulundu: "İşletmede bulunan tüm ampullerde, taşlarda parmak izimin olması normaldir. Ampulü diğer ampullerden farklı olarak görmediğim için çekmeceye koyduğumu hatırlıyorum, burada bir sürü ampul vardı. Bu olayla hiçbir alakam olmadığı halde mağdur edildim. Beraatimi talep ediyorum.

Bungalovdaki gizli kamera skandalında sanıkların yargılanmasına devam edildi: Veri silinmesi söz konusu değildir

Müştekiler, bungalova geldiğinde sanık H.K, o an yan bungalovla ilgileniyordu, İstanbul'da değildi. Bazı şeyleri tam hatırlayamadığım için İstanbul'da demiştim. Bu ampul tekrar yerine nasıl takıldı bilmiyorum, bizim dışımızda görevliler de girip çıkardı. Ayrıca bu ampulü fantezi amacıyla müşterilerden biri de getirmiş ve unutmuş olabilir."

Bungalovdaki gizli kamera skandalında sanıkların yargılanmasına devam edildi: Veri silinmesi söz konusu değildir

"KIRMIZI IŞIK YANIP SÖNÜYORDU"

Müşteki M.K, kendilerinden özür dilenmediğini dile getirerek, mağdur ve şikayetçi olduklarını söyledi. Tanık emniyet görevlisi R.E, ihbar üzerine bölgeye gittiklerini ifade ederek, "Jakuzinin üzerinde ampul şeklinde kamera bulunmaktaydı, kırmızı ışık yanıp sönüyordu. Biz oradayken ışık tamamen söndü." dedi.

Bungalovdaki gizli kamera skandalında sanıkların yargılanmasına devam edildi: Veri silinmesi söz konusu değildir

Tanık emniyet personeli F.S. ve B.A. da ampulde kırmızı ya da mora benzer ışık gördüklerini dile getirdi. Söz verilen sanık avukatları, tanık beyanlarından aleyhteki hususları kabul etmediklerini belirterek, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Bungalovdaki gizli kamera skandalında sanıkların yargılanmasına devam edildi: Veri silinmesi söz konusu değildir

DURUŞMA ERTELENDİ

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, sanıkların yaklaşık 4 aydır tutuklu bulunmaları, ivedi delillerin toplanmış olması, ceza miktarı ve alt sınırı dikkate alındığında tahliyelerini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Hakim, sanıkların tahliyesine karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Bungalovdaki gizli kamera skandalında sanıkların yargılanmasına devam edildi: Veri silinmesi söz konusu değildir

NE OLMUŞTU?

Sakarya Valiliği, ilçedeki bungalovda gizli kamerayla izleme yapıldığına dair iddiaların kamuoyuna yansıması üzerine harekete geçmişti.

Adli ve idari tahkikat başlatılan olayla ilgili söz konusu işletmede inceleme yapılmış, çalışmalar sonucu işletme sahibi H.K. (31) ile şüpheli bulunan T.S. (48), polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Bungalovdaki gizli kamera skandalında sanıkların yargılanmasına devam edildi: Veri silinmesi söz konusu değildir

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklanmış, işletme ilçe belediyesi tarafından süresiz mühürlenmişti. Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Sapanca 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede H.K. ve T.S. hakkında "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçundan 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor.