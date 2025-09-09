Bunu yapan avukat! Boşana aşamasındaki eşinin aracına arkadan çarptı!

Olay, Altınyaprak Mahallesi Atatürk Bulvarı Bağ-Kur Işıklar Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezine seyreden 55 FN 616 plakalı otomobilin sürücüsü Avukat A.K., önünde giden boşanma aşamasındaki eşi F.S.K.'nin kullandığı 55 AEB 836 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle F.S.K.'nin aracı bir süre sürüklendi.

İddiaya göre çarpmanın ardından araçtan inen avukat, eşini darbetmek istedi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle F.S.K., güvenlik amacıyla yakındaki bir iş yerine alındı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan kadın, avukat eşinden şikayetçi oldu. Avukat K.A. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.